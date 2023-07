Een pil meer voor een kilo minder: jongvolwassenen nemen het risico van afslankpillen voor lief

Een pil per dag en kilo’s lichter, zonder extra moeite. Wellicht hartkloppingen en slapeloosheid, als het maar werkt. Bij de Dopingautoriteit merken ze dat het vooral jongvolwassenen zijn die bereid zijn deze risico’s te nemen, zegt Olivier de Hon. Vaak gaan zij naar de sportschool en nemen ze de pillen om snel een paar kilo’s te verliezen.

Maandag meldde de NVWA dat zij achtduizend afslankpillen in beslag heeft genomen die amfetamine bevatten, beter bekend als speed. Wanneer je die pillen inneemt, krijg je dus harddrugs binnen, met alle gevolgen van dien. De amfetamine zorgt voor een verhoogde hartslag en bloeddruk. Enerzijds ben je daardoor energieker, anderzijds kan je last krijgen van slapeloosheid. Ook hartkloppingen en hoofdpijn horen bij de bijwerkingen. “Het is vergelijkbaar met roken: ook tevreden gebruikers weten dat het slecht is en merken dat ook, maar blijven er toch mee doorgaan”, legt De Hon uit.

In eerste instantie werken de pillen namelijk wel: ze onderdrukken je hongergevoel en zetten je lichaam aan het werk. “Je gebruikt energie maar stopt het niet terug, dus val je af”, zegt Lex Benden van de NVWA. Daarnaast kan langdurig gebruik op termijn een hartinfarct of beroerte veroorzaken. Al drie keer ging het dusdanig mis dat mensen na het slikken van de pillen in het ziekenhuis belandden, volgens Benden.

‘Niet iedereen kan de verleiding weerstaan’

Sander Kersten is hoogleraar moleculaire voeding aan de Wageningen Universiteit. Hij benadrukt dat de gemiddelde persoon niet naar dit soort middelen grijpt. Het zijn met name jongvolwassenen binnen het fitnesscircuit die erop aanslaan. Supplementen zijn daar sowieso gewoner. “Mensen die naar de sportschool gaan nemen al snel een eiwitpoedertje of creatine, waarvan bewezen is dat het helpt en niet schadelijk is. Sommigen trekken daar de grens, maar niet iedereen kan de verleiding van de volgende stap weerstaan.”

Deze keuze is niet per definitie bewust: fabrikanten zetten niet op de verpakking dat er drugs in hun supplementen zitten. De pillen worden vooral online verkocht, via sociale media, marktplaats of onbekende websites. Dat het niet bij de drogisterij in de schappen staat, is blijkbaar niet gelijk een reden om het niet te kopen. “We leven ook in een samenleving waarin er veel druk is om er goed uit te zien”, beargumenteert Kersten. “Daarbij komt dat jongeren minder bezig zijn met de lange termijn, ze willen vooral snel en makkelijk afvallen.”

Benden roept namens de NVWA op om vooral ‘met je vingers van die troep af te blijven’. Als je stopt met de pillen komen die kilo’s namelijk weer net zo snel terug. “Het is een heel groot risico voor heel weinig resultaat. De beste, gezondste en meest duurzame manier om af te vallen is nog altijd om je leefstijl aan te passen.”

