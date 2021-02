Een parkfeestje kan niet, maar wat dan wel?

De beelden van feestende menigten in parken zorgden woensdag en donderdag voor verontwaardiging, maar ongetwijfeld bij sommigen ook voor jaloezie. Veel Nederlanders lijken eraan toe om elkaar buiten te ontmoeten, zeker als de zon zo verleidelijk schijnt. Maar veel mensen te dicht bij elkaar, terwijl de Britse mutatie op grote schaal rondwaart: volgens virologen is dat vragen om besmettingen. En dus moeten we op zoek naar een andere, veilige uitlaatklep.

Coronaproof op het terras

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema riep het kabinet al op om te overwegen de terrassen te openen: daar is de drukte in elk geval te regelen. De horeca staat te trappelen, maar het kabinet durft het nog niet aan.

“Op een terras aan een grote tafel zitten, waarbij je voldoende afstand houdt, is inderdaad veiliger dan wat in het Vondelpark gebeurde. Die beelden vond ik eng”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Amrish Baidjoe, veldepidemioloog en microbioloog bij een in uitbraken gespecialiseerde Londense universiteit, vindt dat de overheid duidelijk moet maken hoe de terrassen in Nederland weer open kunnen, en wanneer dat kan. Nu het perspectief ontbreekt, gaan mensen ‘zelf maar wat doen’, zoals feesten in het park. Baidjoe ziet terrassen voor zich met spatschermen en veel ruimte tussen de tafels, zodat de lucht vanzelf wordt ververst.

Of het nu al tijd is voor zo’n versoepeling? Baidjoe vindt de cijfers daarvoor net te zorgelijk. Ook Rosendaal aarzelt. “Elke versoepeling brengt risico’s met zich mee. Het moet stapsgewijs. Maar als het aantal besmettingen de komende paar weken niet de pan uitvliegt, dan vind ik het niet eng om de terrassen te openen.”

Veilig je agressie botvieren

Zestien jongeren tussen de veertien en achttien jaar mochten woensdag in Hengelo hun coronafrustratie eruit rammen in het oude gebouw van kunstopleiding Oyfo, dat op de nominatie staat voor sloop. Met knuppels gingen ze meubels van de kringloopwinkel te lijf. Die heeft op dit moment, door de winkelsluiting, toch een overschot. Het was een initiatief van een kunstenaar, de politie en jongerenwerkers van Wijkracht. Zij nodigden een groep kwetsbare jongeren uit, van wie ze vermoeden dat die er wel aan toe waren. “We moesten ze nog flink aanmoedigen voordat ze zich lieten gaan”, lacht jongerenwerker Dennis Meenhuijs, die zelf een stapel borden tegen de muur kapotsmeet.

Alles gebeurde met mondkapjes en spatschermen op, in kleine groepen en op anderhalve meter afstand. “Ik sprak ze na afloop en ben ervan overtuigd dat ze de lockdown nu weer beter volhouden”, zegt Meenhuijs.

In Amsterdam draagt boksclub Boogieland een steentje bij: sinds het begin van de coronapandemie doken al op 22 plekken in de open lucht publieke boksballen op, waarop iedereen zijn lockdownagressie kwijt kan.

Wandelend uitgaan

Hoe kun je nog daten in coronatijd, als je niet naar kroeg, concert of festival mag? Wandelend, bedacht Danique Fennema. Met een flesje wijn of bier erbij, een snack voor onderweg, een routebeschrijving en een aantal opdrachten en vragen om elkaar beter te leren kennen. Fennema richtte in december ‘Tassie’ op, dat vier verschillende wandelingen aanbiedt door Amsterdam. Ze reikte al tweeduizend ‘tassies’ uit. Ook elders zijn aangeklede wandelingen: zo heeft Haarlem een route met opdrachten en snacks van lokale ondernemers onderweg.

Lees ook:

Amsterdammers laten de touwtjes wat vieren. ‘Wie geen partner heeft, kan best iemand omhelzen’

Het schuurt, knelt, kraakt en piept, aldus premier Rutte op zijn laatste persconferentie. Hoe gaan bezoekers van het Amsterdamse Westerpark om met alle regels na een jaar corona?