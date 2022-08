Een opvangrotonde in de buurt van Ter Apel? Plan Groningse burgemeester krijgt steun

Hoe maken we een einde aan de chaos en mensonterende omstandigheden in Ter Apel? Op die vraag zoekt het kabinet een antwoord. De ministerraad bespreekt vrijdag mogelijke uitwegen uit de opvangcrisis.

Op tafel ligt in elk geval een voorstel van de Groningse burgemeester Koen Schuiling (VVD). De voorzitter van de veiligheidsregio waaronder Ter Apel valt, wil dat in de buurt van het overvolle aanmeldcentrum een tijdelijke opvanglocatie komt. Daar moeten mensen kunnen verblijven totdat ze aan de beurt zijn om te worden geregistreerd als asielzoeker.

Omdat in het aanmeldcentrum geen plek voor ze is, wachten honderden mensen buiten. Ook ’s nachts. Dat kan zo niet langer, vindt Schuiling. Hij wil inzetten op crisisopvang in de buurt omdat eerder is gebleken dat de vluchtelingen soms huiverig zijn om in een bus te stappen naar een noodopvanglocatie aan de andere kant van het land, soms al voor de zoveelste keer.

‘Een soort rotonde’

In het radioprogramma Sven op 1 beschreef Schuiling die opvanglocatie eerder deze week als ‘een soort rotonde’, waar vluchtelingen korte tijd verblijven en even kunnen bijkomen. “Ze krijgen een nummer en ze weten: ik word morgen of overmorgen naar Ter Apel gebracht en daar krijg ik mijn gewone behandeling en mijn gewone intake.”

Steun voor dat plan is er in elk geval van collega-burgemeester Jos Wienen van Haarlem (CDA). Ook hij zag de laatste tijd dat mensen hun plek voor de poorten van Ter Apel niet durfden opgeven, zelfs in de weken toen er voor hen wél opvang was in een andere gemeente.

Wienen: “Er zitten nu mensen in Ter Apel die bijvoorbeeld hier in Haarlem de crisisnoodopvang zaten, maar zijn teruggegaan omdat ze nog niet staan ingeschreven en bang zijn dat ze daardoor later minder rechten zullen hebben.”

Wienen denkt net als Schuiling dat wanneer mensen in de buurt kunnen worden opgevangen, ze er meer op zullen durven te vertrouwen dat ze op tijd voor hun afspraak zullen worden teruggebracht.

Utrecht wil best bijspringen

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht (PvdA) voelt eveneens voor het plan van Schuiling. “Ik denk dat zijn verzoek gehonoreerd moet worden”, zegt ze. Ook als de opvanglocaties in het noorden van het land komen, wil Utrecht best bijspringen. Dijksma: “Ik denk dat we moeten accepteren dat dat gewoon nodig is en mijn veiligheidsregio is ook bereid daarbij assistentie te verlenen om het daar ter plekke mogelijk te maken.”

Een concrete locatie voor zo’n opvangrotonde heeft Schuiling overigens niet genoemd. Al zei hij wel dat een locatie wat hem betreft desnoods onder dwang van de staatssecretaris zal moeten worden aangewezen.

Vrijdagmiddag zal vermoedelijk duidelijk worden of het kabinet mee gaat in het plan van de Groningse burgemeesters. Hoe dan is meer nodig dan deze maatregel alleen om de problemen in de asielketen volledig op te lossen.

Op de langere termijn zijn simpelweg meer opvangplekken nodig, die ook in stand worden gehouden bij lage instroomcijfers, zodat een piek in het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt niet direct voor problemen zorgt, vindt onder meer de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Die organisatie wil dan ook dat het kabinet honderden miljoenen extra uit trekt voor de asielopvang. Zodat gemeenten en het Centraal Orgaan Asielzoekers (Coa) opvanglocaties voor meerdere jaren open kunnen houden. Een akkoord daarover zou ophanden zijn.

