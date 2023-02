Een op de drie medewerkers van Defensie kreeg te maken met grensoverschrijdend gedrag

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht deed onderzoek naar grensoverschrijdende opmerkingen op de werkvloer, zoals discriminatie, intimidatie en seksueel getinte opmerkingen. Ruim dertig procent van de ondervraagden kreeg daar in de afgelopen drie jaar mee te maken, meestal tijdens werktijd. Machtsverhoudingen spelen daarbij een grote rol. In de helft van de gevallen ging het om een opmerking van iemand die hoger stond in hiërarchie.

Meer dan de helft van de respondenten voelt de opmerkingen als zwaar of zeer zwaar grensoverschrijdend. Vaak was er een getuige aanwezig en in een kwart van de gevallen maakt steeds dezelfde persoon de opmerkingen. Vrouwen krijgen er meer mee te maken dan mannen, hoewel onduidelijk blijft hoe de verhouding precies is.

Zorgelijke constatering

Luitenant-generaal Frank van Sprang leidde het onderzoek en spreekt van “een zorgelijke constatering”. Hij vindt dat er meer aandacht moet komen voor het probleem tijdens de opleidingen en trainingen. Verder moet de bewustwording van de impact van dergelijke opmerkingen bij de hogere rangen en functies worden verbeterd en moet meldingsbereidheid worden vergroot. Volgens Defensie is het onderzoek “opnieuw een belangrijk signaal”. Verbetering van de sociale veiligheid is al een aantal jaren een prioriteit voor het ministerie.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de gesloten cultuur van Defensie, met tradities en een grote sociale controle, een voedingsbodem is voor dit soort gedrag en ervoor zorgt dat mensen niet snel meldingen doen. Ook bleken klachten niet altijd serieus te worden genomen.

Eerder onderzocht Trouw hoe de marine omgaat met ongewenst gedrag. Lees hier meer:

De marine wordt langzaam vrouwvriendelijker, maar: ‘Je bent al snel een matras’

Na een regen aan rapporten over ongewenst gedrag bij Defensie, is bij de marine de tijd van samen porno kijken aan boord voorbij. Hoe is de cultuur voor de vrouwen van nu? ‘Je bent al snel een matras.’

Verkracht op een marineschip: Anna’s heilloze pad naar gerechtigheid



Nadat de 19-jarige matroos Anna op een internationale missie wordt verkracht, wil ze dat de dader vervolgd wordt. Maar de afwikkeling mondt uit in een drama waarin landen naar elkaar wijzen.