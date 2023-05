Een op de drie caravans komt niet door de keuring

Versleten remsystemen, lekkende gasinstallaties en verroeste assen. Autobrancheorganisatie Bovag maakt zich zorgen over de staat waarin caravans in Nederland de weg op gaan. Het niet verhelpen van deze gebreken levert volgens de organisatie forse veiligheidsrisico’s op.

Het is voor het eerst dat de brancheorganisatie de gegevens van ruim drieduizend caravans analyseerde die vorig jaar een Bovag-onderhoudsbeurt ondergingen. Uit de keuringsgegevens blijkt dat één op de drie caravans pas werd goedgekeurd na een of meerdere reparaties. Bij caravans ouder dan twintig jaar ligt dat percentage op ruim veertig procent.

Bovag maakt zich zorgen over dit hoge afkeuringspercentage. In Nederland geldt geen periodieke keuringsplicht voor caravans. De cijfers waarover Bovag beschikt, hebben enkel betrekking op voertuigen waarvan de eigenaar zelf besloot een inspectie uit te laten voeren. Deze eigenaren hebben al veel aandacht voor onderhoud en veiligheid.

De brancheorganisatie vreest daarom dat de noodzaak tot reparatie en onderhoud nog veel hoger is. Vorig jaar kregen ruim vijftigduizend caravans een Bovag-onderhoudsbeurt. In totaal telt Nederland ruim vierhonderdduizend caravans. Na een jarenlange daling stijgt sinds vorig jaar het aantal geregistreerde caravans weer.

Zware bergritten

Vooral de remmen van de caravans blijken in slechte staat. Ongeveer zestig procent van de caravans werd afgekeurd vanwege problemen met het remsysteem. Tom van Vliet is eigenaar van een caravan onderhoud- en stallingsbedrijf in Wateringen en keurt jaarlijks zo’n 250 caravans.

Hij legt uit dat een bergrit het remsysteem van een caravan al flink op de proef kan stellen. “Tijdens het afdalen kunnen de remmen zodanig heet worden dat de lijmlaag loslaat. Als dat gebeurt, verlies je ongeveer de helft van de remkracht en dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken”, vertelt Van Vliet.

Daarnaast had 15 procent van de door Bovag gekeurde caravans problemen met de gasinstallatie. “De meeste gasslangen gaan tussen de 4 en 8 jaar mee, maar een caravan is altijd in beweging. Hierdoor kunnen leidingen loskomen en kan het voorkomen dat je plotseling met een lekkende gasleiding rondrijdt”, legt Van Vliet uit. Naast brand- en explosiegevaar is daarbij ook risico op verstikking.

Op de brug

Verder keurde de Bovag-monteurs vorig jaar ruim 10 procent van de caravans af vanwege problemen met het onderstel. Met name de assen, schokbrekers en de banden hadden gebreken. Behalve een te lage bandenspanning zijn alle overige mankementen niet vanaf de buitenkant te zien. “Daarvoor moet de caravan echt de brug op”, aldus Van Vliet.

Hierdoor is het mogelijk dat caravaneigenaren de problemen niet opmerken en met de gebreken blijven doorrijden. Dat kan volgens Bovag gevaarlijk zijn voor zowel de eigenaar van de caravan als voor de medeweggebruikers. De organisatie pleit ervoor om de caravan minimaal één keer per twee jaar te laten controleren door een vakman.

Hoewel Van Vliet groot voorstander is van een tweejaarlijkse keuring, vindt hij niet dat het verplicht moet worden. “De kans dat een caravan een ongeluk veroorzaakt is klein, omdat de auto die ervoor rijdt jaarlijks gecontroleerd is.” Hoeveel ongelukken er jaarlijks met caravans plaatsvinden is niet bekend, het CBS houdt hiervan geen cijfers bij.

Daarnaast vindt Van Vliet het een eigen verantwoordelijkheid om veilig de weg op te gaan. “Van gas tot banden en van remmen tot lagers, gewoon even alles laten afstemmen zodat je weer zonder zorgen op vakantie kunt.”



Lees ook:

Op vliegvakantie? Nee, liever naar de camping met een kampeerbus

Door corona werd kamperen weer populair. Dat lijkt aan te houden; campings draaien op volle toeren, ook in Katwijk aan Zee.