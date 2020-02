Een onstuimige winter? Mooier wordt het niet

Hij zakt door zijn knieën en probeert zo lang mogelijk te blijven staan. De eerste golf lukt, de tweede ook, maar de derde golf is surfer ­Tobias van Tellingen (42) te machtig. Hij klimt op zijn plank en bereidt zich voor op een nieuwe poging.

Zo gaat het uren door.

“Het zijn nu de perfecte omstandigheden om te golfsurfen”, zegt Van Tellingen even later in zijn wetsuit met een vuurrood gezicht, terwijl hij uithijgt tijdens een adempauze op het strand. “Het is windstil, maar door de stormen van laatst is de zee nog heel woest. Echt fantastisch, daar moet je van profiteren.”

Aan de kust van Wijk aan Zee, pal tegen de imposante hoogovens van Tata Steel, is het deze middag waterkoud. Het strand is op hier en daar een wandelaar na verlaten, maar in de Noordzee is het spitsuur met zeker tien surfers. Die genieten van de stormnaweeën, zegt Van Tellingen. “Je moet wel een beetje gek zijn om in deze kou de zee in te gaan. Dat doen alleen de echte liefhebbers.”

Sinds september vorig jaar, het begin van het stormseizoen, is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) aangesloten aan Eumetnet, een netwerk van nationale weerdiensten van Europese landen. Dat geeft stormen die voor overlast kunnen zorgen een naam.

Dat waren er dit jaar al drie: Ciara, Dennis en Ellen. De naamgeving spoort burgers aan extra alert te zijn, is het idee. Deze maand waren er ook nog twee kleinere stormen.

Het zijn dan ook drukke tijden voor Van Tellingen. Al jaren geeft hij een surfalert af als hij ziet dat het geschikt surfweer is. Wie is aangesloten, ontvangt een sms met het advies om als de wiedeweerga met surfplank en al naar de kust te gaan. Als Van Tellingen een alert verzendt, gaat hij zelf ook. In februari lag hij dus vrijwel dagelijks in het water, zo goed zijn de golven nu.

Er zijn in Nederland tienduizenden surfers, zegt Van Tellingen. Kitesurfers, golfsurfers en windsurfers. “Ik ben geen meteoroloog, maar woon wel naast het weerstation in De Bilt”, lacht hij. “Het is vaak op je bek gaan. Naar zee rijden en constateren dat het toch wel meevalt met die hoge golven, maar inmiddels ben ik er vrij zeker van als ik een alert afgeef.”

Ook tijdens de storm Ciara, de meest heftige van begin deze maand, lag Van Tellingen in het water. “Toen ging het mis”, zegt hij. “Ik raakte mijn plank kwijt op zee en moest toen tien minuten met wind tegen terug naar het strand zwemmen. Ik was alleen en voelde me heel eenzaam.”

De stormen lijken heviger dan anders. Maar dat is alleen omdat ze vlak achter elkaar komen en nu een naam krijgen, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van het platform Weerplaza. Hij betwijfelt of het KNMI na de evaluatie vasthoudt aan de naamgeving. “Of er sprake is van code oranje kunnen we pas 24 uur van tevoren bepalen, dus weten we dan ook pas of de storm een naam verdient. Storm Ellen bijvoorbeeld bleek niet hevig genoeg, maar was al wel breed uitgemeten in het nieuws. Dan werkt zo’n naam eerder averechts.”

Anna Sprenkeling (27) is boswachter op Texel “Wij mensen proberen altijd alles maar te regelen en onder controle te houden. Maar als dan zo’n storm hier over Texel raast, voel ik me heel erg klein worden. Dat vind ik zó indrukwekkend. Als boswachter ben ik heel veel buiten en als het flink stormt, zoals laatst met Ciara of Dennis, doe ik niets liever dan over het eiland wandelen. Niet in het bos, dat is te gevaarlijk. Maar ik ga wel lekker de duinen in. “Het is koud en nat en het stormt hier altijd net even een tandje heftiger dan op het vasteland. Heerlijk, het zet mijn gedachten even op nul en ik voel dan echt dat ik leef in het hier en nu. Ik lig ook graag op de bank met de verwarming aan, maar dat is zoveel lekkerder na een onstuimige wandeling. “De stormen zijn heel belangrijk voor de natuur. Zwammen en insecten leven van omgevallen en afgestorven takken. We hebben hier een groot natuurgebied, de Slufter, dat heel soms, bij stormen als Ciara, volstroomt met water uit de Noordzee. Echt fantastisch om te zien. Dan staan we hier met een grote groep te kijken.”

Stormjager Edwin Haighton (34) filmt extreem weer “Die stormen komen precies in het weekend. Ik hoor daar iedereen over klagen, maar ik vind het juist fantastisch. Dan heb je extra tijd om ervan te genieten. “Ik kitesurf heel graag en dan is die wind echt ideaal. Een winter als deze daar teken ik voor. Mooier kan het niet. Ik ben altijd buiten en maak veel video’s van de natuur. Tijdens Ciara laatst ging ik een paar dagen met een kitesurfer op pad om hem te filmen. We zochten naar de plek met de hardste wind en troffen op zee windstoten van wel 120 kilometer per uur. Normaal zijn er in Scheveningen altijd wel wat mensen, maar nu was er helemaal niemand. Alleen die storm en wij, heel indrukwekkend. “Ik kan ook erg genieten van kou en sneeuw. Dan ik duik de natuur in. Ik parkeer mijn auto ergens en ga lopen. Dat doe ik ook in de zomer met die hevige onweersbuien. De natuur geeft me een kick en het extreme weer is gewoon heel tof. Iedere dag begin ik met het weerbericht lezen. Als ik zie dat er een storm aankomt, reserveer ik die dag vast. Dan zeg ik tegen mijn vrouw dat ze even niet op me hoeft te rekenen.”

