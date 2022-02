Een ongemakkelijke vraag: pleegden onze jongens in Indonesië oorlogsmisdaden?

Brandende kampongs, kanongeweld losgelaten op een vredige markt, executies en martelingen: het lijvige historische onderzoek naar het geweld van Nederlandse strijdkrachten, dat afgelopen week werd gepresenteerd, laat weinig aan de verbeelding over. Er is ‘structureel extreem geweld’ gebruikt, waarbij de onderzoekers van het Kitlv, Niod en NIMH wel begrip hebben voor de context waarin individuele militairen opereerden. Ze waren met veel te weinig én slecht voorbereid op een niet te winnen guerrillaoorlog. De inzet van veel geweld bleek bovendien effectief.

Opvallend is hoe de historici een begrip als oorlogsmisdaden omzeilen. Terwijl Niod-onderzoeksleider Frank van Vree vrijdag nog in de Volkskrant zei: ‘Als je sommige documenten leest, daar is Putten niks bij. En het is niet één Putten, het zijn er heel veel. Het was de ene represaille na de andere. Pure wraak.” In het Gelderse Putten zijn in 1944 bij een vergeldingsactie door Duitsers 659 mannen afgevoerd. De meesten keerden nooit terug.

Maar volgens historicus Gert Oostindie (KITlv) is daar een verklaring voor. “De term oorlogsmisdaden heeft een vrij strikte juridische betekenis. Wij wilden breder kijken en ook ander vormen van geweld in beeld brengen.” Naar geweld dat door de mensen ter plekke is gezien als een overschrijding van normen en waarden, zo blijkt bijvoorbeeld uit hun dagboek. “En onder extreem geweld vallen ook oorlogsmisdaden.”

De gemoederen raakten verhit

Het begrip ‘oorlogsmisdaden’, begaan in de context van de koloniale oorlog, is in strafrechtelijk opzicht sowieso niet meer relevant. Die zijn namelijk sinds 1973 niet meer te vervolgen. In het boek Een kwaad geweten, onderdeel van het grote onderzoek naar geweld in Indonesië, schetst historicus Meindert van der Kaaij hoe het kabinet-De Jong dat regelde, door in 1971 een herziening van de Verjaringswet door het parlement te loodsen. Daardoor zouden alleen alleen misdrijven in de Tweede Wereldoorlog begaan nog vervolgd kunnen worden. De Indonesische vrijheidsoorlog viel daar dus buiten.

Deze aanpak kon rekenen op brede parlementaire steun. De gemoederen raakten destijds immers vooral verhit door vrij rondlopende Duitse oorlogsmisdadigers. Kabinet noch kamer hadden er behoefte aan om te peuren in het eigen koloniale verleden; Indonesië drong daar ook niet op aan. Ongetwijfeld speelden ook schuldgevoel en sympathie voor oud-Indiëstrijders een rol. Zij betaalden immers de rekening voor politiek en militair falen in 1945-1950.

Nadien kwam de vraag ‘zijn er oorlogsmisdaden begaan?’ nog geregeld op tafel. De eerste keer was toen RTL in 1995 berichtte over de executies van honderden mannen in Rawagade, door Nederlandse militairen (1947). “De toenmalige minister van justitie Winnie Sorgdrager vroeg toen het OM de rol van de militairen aan de wet te toetsen”, aldus Van der Kaaij. “Waarop het antwoord luidde: voor vervolging is het te laat. Het is verjaard.” Politici en media die in 1995 aandrongen op vervolging, hadden dus beter kunnen weten. “Dat geldt natuurlijk ook voor premier Rutte, die gisteren nog zei dat het OM maar moet kijken of oorlogsmisdaden destijds begaan door Nederlandse militairen in Indonesië alsnog vervolgd kunnen worden.”

Lees ook:

Collectief wegkijken gaf Nederlandse militairen ruimte voor structureel, excessief en extreem geweld in Indonesië

Nederlandse militairen gingen zich in Indonesië aan extreem geweld te buiten. Dat geweld is nauwelijks bestraft, wat past in hoe Nederland zijn rol in de koloniale oorlog zag.