Een nieuwe Kuip? Boze Feyenoord-fans intimideren voorstander van het nieuw stadion

Zijn gezin was zaterdagmiddag gewoon thuis, en zelf zat Ard Buijsen naar een Nederlandse honkbalwedstrijd op zijn iPad te kijken, toen hij opeens geschreeuw voor de deur hoorde. Zijn oudste kind van zeventien wilde de deur al gaan opendoen, maar dat kon Buijsen, architect van het nieuwe Feyenoord-stadion, nog net verhinderen.

Voor de deur bleek een groep van enkele tientallen supporters te staan. Zij zijn enorm gehecht aan de oude Kuip en willen dat het huidige stadion wordt gerenoveerd. De fans schreeuwden en bonsden op ramen en deuren om hun boodschap over te brengen: stop met het steunen van Feyenoord City. Een tafereel dat hij nu, een paar dagen later, als ‘te zot voor woorden’ omschrijft.

‘Politie houdt me in de gaten’

Buijsen wist al tijden dat dit een keer kon gaan gebeuren, zegt hij aan zijn Rotterdamse keukentafel. Online lag hij al onder vuur om zijn voorkeur voor een nieuw stadion, boze tweets was hij wel gewend. “Daar moet je tegen kunnen.” Dat de tegenstanders in kaart hadden gebracht wie de door hen zo gehekelde mogelijke nieuwbouw steunt, vermoedde hij ook wel. Daarom was er al eerder contact met de politie. “Ik word, net als anderen die met dit dossier te maken hebben, al een tijd extra door de politie in de gaten gehouden. Sinds vijf jaar gaan er direct alarmbellen af als ik de politie bel.” Hoe hij dat vindt? “Wat als je niet meer normaal in je huis kunt leven? Dit speelt al maanden. Er wordt al maanden extra beveiligd. Het moet een keer ophouden, vind ik.”

Die ochtend had er net een advertentie van Feyenoord in het Algemeen Dagblad gestaan. ‘Wij gaan ervoor’, stond er in grote letters. “De club moest wel”, zegt Buijsen. ”Er was een politieke noodzaak. De club heeft lang twijfels uitgestraald over de nieuwbouw, in mijn ogen ook door de enorme druk van tegenstanders. Maar dat wordt door de andere betrokken partijen gewoon niet meer geaccepteerd. Ook bij de gemeente niet, die mee gaat betalen aan het stadion.”

Een nieuw stadion gaat de stad enorm veel opleveren, is het standpunt van Buijsen. “Neem alleen al de concerten. Concertorganisator Mojo heeft mogen meepraten over het ontwerp. Stel dat alle concerten die nu nog in de Amsterdamse Arena plaatsvinden opeens hierheen komen. Dat zou toch een geweldige impuls zijn?” Feyenoord zelf vaart er volgens hem ook wel bij. “Het spelersbudget gaat enorm omhoog.”

Tijdelijk ergens anders wonen?

De zee van inmiddels verwijderde stickers op de deuren en ramen van zijn woning herinnerde na afloop aan de mening van de tegenstanders. Het bezoek deed hem meer dan hij eerst vermoedde, bekent Buijsen. “Ik dacht deze week wel voor het eerst: moet ik niet tijdelijk ergens anders gaan wonen?” De rust moet nu terugkeren, laat de officiële supportersvereniging van Feyenoord weten. “Wij constateren een verharding van de discussie en roepen iedereen op om in dialoog te gaan en het verschil te maken”, stelt vereniging De Feijenoorder in een verklaring waar ze desgevraagd naar verwijst.