Een meerval, een krokodil of toch een monster: wat zwemt er in de Rotterdamse Rijnhaven?

Al verschillende keren is de Rijnhaven in Rotterdam opgeschrikt door een mysterieuze verschijning die in het water opduikt. Omwonenden én experts zijn het er niet over eens wat er te zien is.

Op filmpjes die zijn gemaakt door passanten, is een groot, donkergrijs ding te zien, dat heen en weer beweegt. Sommige Rotterdammers zijn ervan overtuigd dat het een krokodil is, omdat zij menen op de beelden een gekartelde rug en staart te zien. Op een ander filmpje valt echter te zien hoe nieuwsgierige ganzen naar het ding toezwemmen om poolshoogte te nemen. Dat zouden ze wel uit hun hoofd laten als het echt een krokodil betrof.

Een eigen monster van Loch Ness

Stadsecoloog André de Baerdemaker heeft inmiddels tegen RTV Rijnmond verklaard dat een krokodil uitgesloten is, omdat zo’n dier veel soepeler beweegt. Hij gokt dat het ‘ding’ in de Rijnhaven een meerval is, de grootste vis die in de Nederlandse wateren voorkomt. Volgens het Havenbedrijf gaat het mogelijk om een grote steur.

Twee weken na de eerste waarneming is er nog steeds geen eenduidige verklaring voor het mysterie. Heeft Rotterdam straks zijn eigen monster van Loch Ness? Een omwonende ziet de voordelen van een echt monster wel, verklaart ze tegenover RTV Rijnmond. Zij merkt op dat door het mysterie van het Schotse Loch Ness grof geld kon worden verdiend aan het toerisme. “Ze wonen daar allemaal in kasten van huizen.” Of er aan de Rijnhaven binnenkort ook villa's kunnen worden gebouwd, valt nog te bezien. Lokale schippers opperen dat het monster ook een groot stuk plastic kan zijn.

