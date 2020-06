Een machtige vrouw wordt al snel kop-van-jut

Sharon Gesthuizen (44) , voormalig kamerlid SP, inmiddels lid Groenlinks:

“Ja, natuurlijk wordt zij ongenadig aangepakt vanwege haar activistische verleden. Vrouwen lopen in een leiderschapsrol een grotere kans dan mannen om hard en persoonlijk aangevallen te worden. We moeten niet vergeten dat nog maar een generatie geleden vrouwen ontslagen werden als ze een kind kregen. Het aantal vrouwelijke rolmodellen is nog altijd niet groot. Ik ben rooms-katholiek opgevoed: binnen de kerk stelde je als meisje niks voor. Al die kwesties dragen daartoe bij dat zij nu veel over zich heen krijgt. Ze kwam in een situatie waarin ze tussen twee kwaden moest kiezen. Burgemeester Aboutaleb overkwam ongeveer hetzelfde, maar daar hoor je niemand over. Ook in Rotterdam stonden mensen te dicht op elkaar. Al werd daar uiteindelijk wel de zaak ontbonden. Ik vind hen allebei overigens goede bestuurders die lessen moeten leren hiervan, maar mogen blijven. Halsema heeft de situatie onderschat en dat heeft ze ook toegegeven. Dat vind ik ook weer bij een vrouwelijke bestuurder passen: ruiterlijk toegeven dat er wat fout is gegaan.”

Voormalig VVD-politica Neelie Kroes (78) :

“Nee, ze wordt niet afgerekend op haar activistische verleden en het maakt niet uit of zij een man of een vrouw is. Het zijn emotionele tijden, daar gaat het over. We worden geconfronteerd met de dood, met een omslag in de economie. Dit gaat over levensvraagstukken. Het is verder niet aan mij om een oordeel te hebben over haar leiderschap, daar wil ik niks over zeggen.”

Airco Caravan (55), kunstenaar en oprichter Nasty Women Amsterdam:

“Toen Femke Halsema vorig jaar zo onder vuur lag vanwege de alarmpistool van haar man, heb ik met samen met kunstenaar Tinkebell een expositie georganiseerd in het Amsterdamse debatcentrum De Balie getiteld ‘Nasty Women/#Team Femke’. Nasty Women is opgericht na de verkiezing van Trump en staat voor vrouwenrechten. De expositie steunde vrouwen in de politiek die slachtoffer zijn van institutioneel seksime. Halsema was dat toen ook al, al zou ze dat zelf waarschijnlijk nooit toegeven.

Hoe toetsenbordtijgers Halsema nu kapot maken, vind ik onaanvaardbaar. En niet alleen op sociale media en in de Telegraaf, maar zelfs bij zo’n programma als Op1 wordt ze al dagen gebashed. Het is dezelfde haat die ook Sylvana Simons ten deel valt, of Carola Schouten die tijdens de boerenprotesten bestookt werd met verkrachtingsfantasieën. Of een uitgesproken vrouw als Greta Thunberg. Zulke heftige reacties zou die jongen die de plastic soep bestrijdt (Boyan Slat, red.), ook een klimaatactivist, nooit oproepen. Sterke mannen worden geprezen, vrouwen zijn meteen hysterisch. Denk je nu echt dat Eberhard van der Laan in deze situatie zo aangepakt was als Halsema?

Ik vind dat de burgemeester van Amsterdam de goede beslissing heeft genomen door de demonstratie door te laten gaan. Ik was op de Dam. Om half 5 was er niemand, en om 5 uur stond het vol. Het ging heel snel, maar er hing een sfeer van saamhorigheid. Mensen droegen mondkapjes en het was echt verkeerd geweest om zo’n demonstratie uit elkaar te drijven met politiegeweld. En dan dat argument dat Halsema meer rekening had moeten houden met mensen die leden onder de coronamaatregelen: onzin. Richt je pijlen dan liever op het wanbeleid van de afgelopen weken in de verpleeghuizen.”

Oud-minister Rita Verdonk (64):

“Nee, ik denk zeker niet dat ze te hard wordt aangepakt omdat ze een vrouw is. Ik vind haar niet bepaald een rolmodel voor goed vrouwelijk bestuur. In mijn ogen zocht ze de steun van minister van justitie Ferd Grapperhaus via een app. Hij reageerde met: dat begrijp ik. Hij bedoelde: ik heb begrip voor je standpunt. Maar dat betekent niet dat hij het goedkeurt. Ze probeert nu de minister zo te manipuleren dat hij meebeslist heeft, maar zo is het niet.

Ik vind dat zij als goede burgemeester achter haar eigen besluiten moet staan en bovendien boven de partijen. Dat deed ze ook niet. Ze verklaarde meteen dat deze demonstratie een heel belangrijk onderwerp had. Maar het onderwerp van een demonstratie hoort voor een burgemeester niet van belang te zijn. Ze heeft een fout gemaakt door niet een megafoon te pakken en te roepen: mensen, jullie moeten afstand houden, anders moeten we ontruimen. Daar gaat de felheid van de discussie over, dat heeft niks met haar vrouw-zijn te maken.”

Rechtsfilosofe Dorien Pessers (69):

“Ik twijfel er geen moment aan dat zij extra hard wordt aangepakt omdat ze een vrouw is. Ik kan de felheid van de reacties niet anders verklaren. Ze kwam in een moeilijke bestuurlijke situatie terecht, waarbij ze een afweging moest maken. Het ging om een vreedzame demonstratie tegen politieoptreden, en ze moest besluiten: zet ik de politie in om dat te ontbinden? Ze koos ervoor dat niet te doen. Achteraf kan je zeggen: had ze maar een megafoon gepakt, dat is waar, maar hoeveel had dat nog uitgemaakt? Je moet als bestuurder belangen afwegen. En hoe verheugend is het niet dat in een stad waar burgers dagelijks met racisme te maken hebben zo’n grote opkomst daartegen komt demonstreren? Zij toonde zich ook de burgemeester van die burgers door niet in te grijpen.

Ik wijt de felheid van de reacties ook aan de manier waarop Amsterdam altijd al met zijn burgemeesters omgaat. Job Cohen, Eberhard van der Laan zijn met zoveel valse sentimentaliteit als zorgzame burgervaders vereerd. Maar deze mooie, jongere en intellectuele vrouw komt niet aan die sentimentele identificatiebehoefte tegemoet. Ze doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers in ons land van intelligente lockdown. Terecht. Halsema probeert niet een moederfiguur te zijn, en dat pleit juist voor haar. Ze is zichzelf. Een voortreffelijke vrouw. “

