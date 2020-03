Een luier van de kleine verschonen? Graag ook op het mannentoilet

Heeft u als vader wel eens licht gegeneerd uw baby in de wastafel van het mannentoilet gelegd omdat u ook niet wist hoe u de kleine anders een schone luier moest geven? Zo ja, dan volgt hier een geruststellende mededeling: de BV Familie schiet te hulp. Deze belangenorganisatie ‘van ouders voor ouders’ wil met een actie op social media cafés en restaurants overhalen om op mannentoiletten een tafeltje met zo’n hol kussen te installeren zodat vaders hun kinderen op een normale manier kunnen verschonen.

Net zoals de dames dat kunnen in hún toiletgroep. Volgens Marjet Winsemius van BV Familie krijgt haar organisatie steeds meer klachten van vaders die bij horeca-bezoek op hygiënisch vlak niet met hun kroost uit de voeten kunnen. “Dat zal alleen maar toenemen, waarschuwt ze, “als per 1 juli 2020 vaders maar liefst vijf weken aanvullend geboorteverlof krijgen.” Nu zijn mannen met een buggy misschien nog een uitzondering, straks domineren ze de terrassen.

Om cafés en terrassen te stimuleren aanvullende maatregelen te nemen, roept BV Familie luierverschonende horecabezoekers op positieve ervaringen te melden op social media. Dat kan door de naam van het etablissement te melden, en daar de hashtag #hierkanhet aan toe te voegen. Dan ontstaat bijvoorbeeld: ‘Café Nol, #hierkanhet’. “Op deze manier voeren we op een positieve manier actie”, zegt Winsemius. “We maken gratis reclame voor de goede voorbeelden.

Het installeren van een commode-achtig tafeltje is een kleine moeite. En die dingen zijn er ook in een opvouwbare variant. Als ze die in een vliegtuigtoilet kunnen plaatsen, dan moet er in het café toch ook voldoende ruimte zijn?”