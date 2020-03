Een lockdown? Nog niet, eerst kan het kabinet deze maatregelen nemen

‘Anderhalve meter’ is in een halve week tijd een bijna heilige term geworden. Het is de afstand die mensen buiten tot elkaar moeten houden om de kans op het overdragen van dit coronavirus tot een minimum te beperken. Maar in de supermarkt, op de weekmarkt en bijvoorbeeld in stadsparken houdt niet iedereen zich aan deze oproep van de overheid. Welke nieuwe stappen kan het kabinet zetten?

Tot op heden proberen ministers, burgemeesters en andere politici het tij te keren door nog eens dringend te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid zei zaterdag, op bezoek bij Brabantse ziekenhuizen. “Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Doe dat gewoon. Als je zelf denkt ‘ik ben nog jong en sterk’ zeg ik ‘no way’. Trouwens je doet het niet alleen voor jezelf maar ook om de kwetsbaren te beschermen en te zorgen dat de zorg in de benen blijft.” Hij was niet de enige. Burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Ahmed Aboutaleb van Rotterdam riepen zondag op om afstand tot elkaar te houden.

Mogelijk maximaal een uur naar buiten

Het kabinet staat onder druk landelijk nieuwe maatregelen af te kondigen. Een eerste stap zou kunnen zijn om de adviezen die er nu liggen te actualiseren en uitbreiden. Het advies is nu: als je geen klachten hebt, kan je naar buiten, maar houd anderhalve meter afstand van anderen. Is dat nog wel haalbaar gezien de grote aantallen mensen in parken, op stranden en op de markt? Mogelijk gaat het kabinet op zoek naar ander praktisch en duidelijk advies. Bijvoorbeeld: ga met maximaal twee mensen naar buiten en niet langer dan een uur. Ook zou het kabinet kunnen besluiten dat de trein is gereserveerd voor dringende reizen. De Nederlandse Spoorwegen namen daar zaterdag al een voorschot op met een eigen richtlijn: de trein blijft rijden om mensen met vitale beroepen naar hun werk te brengen, niet voor een ‘dagje erop uit’.

Een tweede stap zou kunnen zijn een tijdelijk en landelijk verbod op markten. In Rotterdam zijn de markten al verboden. In Amsterdam en Den Haag niet. Verder zou het kabinet een verplichte sluiting kunnen overwegen van winkels waar veel mensen samenkomen, zoals bouwmarkten.

Een volgende maatregel kan een landelijk samenscholingsverbod zijn. Dat zou aansluiten bij wat de Belgen doen. Daar klagen burgemeesters dat hun regels strenger zijn dan de Nederlandse. Het was reden voor België om grensovergangen te sluiten. De Belgen mogen naar buiten, maar met niet meer dan twee personen en ze moeten in de eigen buurt blijven. Het is geen advies, want wie zich er niet aan houdt kan een boete krijgen. In Nijmegen waarschuwde burgemeester Hubert Bruls volgens de lokale radio RN7 dat er boetes worden uitgedeeld bij het ongeoorloofd betreden van sportvelden. “Ik overweeg daarnaast een samenscholingsverbod in te stellen wanneer een en ander niet verandert.”

‘Een ander medicijn’

Premier Mark Rutte zei woensdag in de Tweede Kamer dat het kabinet opnieuw ingrijpt als dat nodig is. Als een maatregel onvoldoende werkt, ‘dienen wij een ander medicijn toe’, herhaalt hij steeds. Een verplichting om binnen te blijven, behalve voor het werk of voor het kopen van levensmiddelen, een zogenoemde lockdown, is voor het kabinet de aller-, allerlaatste optie. Zo’n maatregel wil het kabinet pas nemen als de verwachting is dat de ziekenhuizen de toestroom niet meer aankunnen.

Lees ook:

Rutte bezweert de Kamer: de Nederlandse aanpak deugt en is wel degelijk rigoureus

De Nederlandse bestrijding van het coronavirus is wel degelijk rigoreus, zegt premier Rutte. De strategie wijkt volgens hem nauwelijks af van die van andere Europese landen.