Een laatste biertje, en een dikke fooi toe

Op de valreep vierde student Sas Bastiaan woensdag met een paar vrienden zijn verjaardag bij restaurant Buur. Niet dat het al zover is: hij is vrijdag pas jarig. “Een spontane actie, omdat het nu nog mag. Leuk voor onszelf en ook leuk voor Buur. Natuurlijk is er een reden dat ze dicht moeten en hebben we even getwijfeld of het verantwoord was om te gaan, maar wij denken van wel: het voelt veilig en het is goed geregeld. Iedereen zit op afstand. Zo lekker om hier nog even te zijn.”

Het is al de hele dag relatief druk bij Buur, een restaurant in de Nijmeegse wijk Brakkenstein met een sociale functie. Zo komen ouderen uit de buurt hier koffiedrinken en zijn er regelmatig activiteiten zoals een bingomiddag, pubquiz of straatborrel. Buur is een beetje de huiskamer van de wijk, al staan de activiteiten al maanden op een laag pitje. En nu moet het restaurant dus ook weer dicht. Veel buurtbewoners kwamen nog even langs voor een lunch of diner, of gewoon voor een drankje. “Je eet en drinkt wat en geeft ze het liefst een dikke fooi om hen te steunen in deze moeilijke tijd”, zegt Simone Musters, terwijl ze van haar chai latte nipt.

Vanaf donderdag is Buur dicht, net als alle andere horecazaken in Nederland. De dagelijkse koffie voor ouderen werd tot woensdag nog gewoon geschonken, aan een lange stamtafel waar iedereen op anderhalve meter afstand kan zitten. “De eerste lockdown was vooral voor deze mensen heel vervelend”, vertelt Werner van de Wiel, een van de vier eigenaren. “Hier ontmoeten ze elkaar en iedereen weet wie ze zijn. Een paar dagen geleden zeiden ze: we hopen zó dat jullie niet dicht hoeven. Maar wij hielden er al rekening mee.”

Eten bezorgen: een vak apart

Tijdens de eerste lockdown werd de horeca compleet overvallen. Van de Wiel: “Het duurde even voordat we onze weg vonden. Zo gingen we eten bezorgen, maar dat blijkt toch een vak apart. Het afhalen van maaltijden werkte wel goed en die omschakeling kunnen we snel maken. We zijn beter voorbereid. Misschien dat we uitbreiden met de lunch, met de ervaring die we nu hebben moet dat lukken.”

Nog maar een paar weken geleden bouwde Buur een overdekt winterterras met loungebank, vuurkorf en behaaglijke dekentjes, zodat mensen daar kunnen eten. De Buurkat ligt er te soezen bij het geroezemoes. “We verwijten het natuurlijk niemand”, zegt Van de Wiel. “Maar je maakt een plan, anticipeert op de regels en nu is het weer anders en kunnen we de boel weer afbreken.”

Persoonlijke offers gebracht

Als de laatste avond in Buur erop zit, wordt bekeken hoeveel voorraad er nog is. Die spijzen worden vandaag aangeboden aan de buurtbewoners, die zelf mogen bepalen wat ze ervoor willen of kunnen betalen. Natuurlijk baalt Van de Wiel, maar somber is hij niet. “We redden het nog, we hebben geen personeel hoeven ontslaan. Tegelijkertijd hebben we wel persoonlijke offers gebracht en onszelf niet uitbetaald. Dat kun je niet blijven volhouden. En we weten niet hoelang het deze keer gaat duren. Of hoe vaak het zich nog gaat herhalen.”

Het voorlopige afscheid voelde de afgelopen dagen als een warm bad. Veel klanten beloven om maaltijden af te komen halen. Van de Wiel: “Dat helpt. Niet alleen financieel, maar ook de bemoedigende woorden doen ons goed. Maar anderen hebben nu misschien ook hun eigen sores of financiële problemen. Het blijft de komende tijd spannend.”

