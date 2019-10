Een kwart van de jeugdzorginstellingen verkeert in zwaar weer

Wat is er precies aan de hand?

De omzet stijgt, en toch lukt het een kwart van de 268 jeugdzorginstellingen in Nederland niet om zwarte cijfers te schrijven. Die conclusie trekt Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, die zich baseert op de Jaarverslagenanalyse Jeugdzorg 2018. Concreet betekent het dat meer instellingen in zwaar weer verkeren dan in 2017. Toen schreven 47 organisaties rode cijfers.

“Het betekent niet automatisch dat nu een kwart van de jeugdzorginstellingen op omvallen staat”, zegt Harald Bresser van Intrakoop. “Sommige zitten in zwaar weer en houden dit niet nog een paar jaar vol.”

De totale omzet van de 268 geanalyseerde organisaties steeg met 6,4 procent, het aantal cliënten met 5,4 procent. Het totale nettoresultaat daalde in 2018 met 13 miljoen en komt uit op 33 miljoen.

De tekorten komen niet als een verrassing. Begin september legden jeugdzorgmedewerkers voor het eerst in de geschiedenis het werk neer omdat het water hen aan de lippen stond. De bezuiniging van 450 miljoen euro (omgerekend 15 procent) in 2015, het jaar waarop de Jeugdzorg is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, wordt nog steeds gevoeld. “Zeker omdat het aantal cliënten wel toeneemt”, zegt Van der Aar.

Hoe kan het dat de omzet stijgt, terwijl een kwart van de instellingen in zwaar weer verkeert?

Intrakoop noemt een aantal verklaringen. De administratiedruk is een belangrijke. Jeugdzorginstellingen moeten heel veel verantwoording afleggen en de regels verschillen bovendien per gemeente. Zeker grote instellingen die vaak actief zijn in meerdere steden lijden daaronder.

Uit een recente studie van Berenschot blijkt dat 29 procent van het totale budget van 3,7 miljard euro betrekking heeft op zogenoemde coördinatiekosten. Dat komt neer op zo’n 1 miljard euro. “Toen de jeugdzorg in 2015 werd gedecentraliseerd, was Nederland nog verdeeld in 44 zorgregio’s. Daarin werkten verschillende gemeenten met elkaar samen, ze ontwikkelden samen het jeugdzorgbeleid”, zegt Richard Janssen. Hij is als hoogleraar bestuur en management van instellingen in de gezondheidszorg verbonden aan de Erasmus Universiteit en Tilburg University. Die samenwerking is inmiddels min of meer losgelaten omdat volgens de zorgeconoom de gemeentes liever hun eigen koers wilden varen. “Inmiddels heb je 355 verschillende opdrachtgevers.”

Hoge personeelskosten zijn een andere verklaring voor de financiële problemen bij jeugdzorginstellingen, concludeert ook Intrakoop. Dat heeft volgens Janssen te maken met de aanbesteding. “Ieder jaar opnieuw wordt er aanbesteed door gemeenten en dat zorgt voor heel veel onzekerheid.” Concreet betekent het dat jeugdzorginstellingen jaarlijks een inschatting moeten maken van de kosten. Daarom werken ze vaak met tijdelijke, dure krachten.

Wie worden de dupe?

Het zijn vaak de grote jeugdzorgorganisaties en de instellingen die gespecialiseerd zijn in complexere hulp, die het momenteel moeilijk hebben. “Voor complexere hulp heb je hoger opgeleid en dus duurder personeel nodig”, zegt Janssen. “Sommige gemeenten werken met slechts één uurtarief. Voor instellingen die gespecialiseerd zijn in complexere zorg is dat niet altijd kostendekkend.”

Wat is de oplossing?

Zowel Van der Aar van FNV als Janssen denken dat het goed is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de Jeugdzorg. Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van Jeugdzorg neemt toe, en dat is winst, vinden ze. De vakbond pleit voor extra geld. De 450 miljoen euro die minister Hugo de Jonge eerder eenmalig toezegde is volgens Van der Aar niet voldoende. Alleen de stijgende vraag naar de Jeugdzorg kost volgens haar al 490 miljoen euro, om nog maar te zwijgen over de 450 miljoen die in 2015 bezuinigd is.

Janssen denkt dat er veel te winnen valt bij efficiëntie. Als het aan hem ligt, wordt Nederland weer ingedeeld in 44 zorgregio's waarin gezamenlijk beleid wordt gemaakt. Ook is hij van mening dat gemeenten minder vaak moeten aanbesteden. “Eén keer in de vier jaar is voldoende.”

Lees ook:

De jeugdzorg staakt, voor het eerst in de geschiedenis

Het stakingsgen zit niet in het jeugdzorg-DNA. Maar maandag wordt er toch gestaakt, uit protest tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden. ‘We stevenen af op een ramp.’