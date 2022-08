Een kus in een taxi kan gevaarlijk zijn, weten lhbti’ers. ‘Dit is onze realiteit, zelfs in Amsterdam’

Jim Lurion (27) staat woensdagavond bij het homomonument op de Westermarkt. Toen hij hoorde dat zijn goede vriendin Sophie mishandeld was tijdens een rit in de Uber was hij overstuur en besloot een protest te organiseren. “Ik twijfelde geen seconde, we moeten de barricade op.”

Afgelopen vrijdag stapten Sophie, die haar achternaam niet bekend wil maken, en haar date in een Uber na een Pridefeestje. Ze kregen ruzie met de chauffeur. Volgens het koppel werd de man agressief toen de twee vrouwen affectie naar elkaar toonde. Ze hebben aangifte gedaan.

De recherche wil de mogelijke mishandeling nog niet bestempelen als lhbti-gerelateerd geweld, omdat het onderzoek nog loopt. Ook wordt het verhaal van de taxichauffeur nog uitgezocht: die beweert dat de passagiers gespuugd zouden hebben. Toen daarover ruzie ontstond, belde hij zelf als eerste 112, omdat hij zich onveilig gevoeld zou hebben. Uber heeft een onderzoek naar de chauffeur ingesteld en heeft hem op non-actief gezet tot er uitsluitsel is.

Binnenspiegel

Als organisator van het protest omhelst Lurion geëmotioneerde mensen die aan komen lopen. Een ander houdt een protestbord vast met de tekst ‘I dream of kissing you in public’. “Ik kan niet zeggen dat ik verbaasd ben,” vertelt Lurion. “Agressie tegen lhbti’ers zie ik constant gebeuren.”

Vi van Asch (22) is ook aanwezig bij het protest. Ze schrok toen ze hoorde van het geweld in de taxi. Ze date zelf ook met vrouwen en heeft ervaring met ongewenst gedrag in taxi’s. “Ik zie de chauffeur vaker in zijn binnenspiegel kijken als ik met mijn partner ben,” vertelt ze. “Ook bestempelt de chauffeur me al snel als ‘vervelend’ als ik zoen met mijn partner.”

Ze wist echter niet hoe ze het gedrag moest plaatsen, totdat ze ervaringen begon te delen met haar queervrienden. “Het kwam me akelig bekend voor.” Ze wordt er moedeloos van: “Wat schaadt het een ander als ik zoen met een vrouw?”

Even verderop vertelt vertelt Luc van Klarenbosch (28):“Ik had het kunnen zijn, zelf heb ik ook een taxi genomen toen ik terugkwam van een Pridefeestje.” Ook voor hem verliep de dag niet voorspoedig. Toen hij hand in hand met zijn date liep, schreeuwde een groepje jongens naar hem dat hij een vieze nicht is. “In de tien jaar dat ik uit de kast ben heb ik nog nooit zoiets meegemaakt”.

Hechtingen

Honderden mensen vullen inmiddels de Westermarkt. Om het homomonument is het dringen. Sophie stapt het podium op. Haar linkeroog is opgezwollen en de hechtingen op haar wenkbrauw zijn zichtbaar. “Dit is onze realiteit, zelfs op een plek als Amsterdam,” vertelt ze terwijl ze haar ervaringen over de desbetreffende avond deelt. Haar date, die bij haar was in de Uber, komt even later ook het podium op. De twee vrouwen omhelzen elkaar.

Ter afsluiting van het protest komt dragqueen Jennifer Hopelezz het podium op. “Ik zou willen dat ik hier niet weer hoef te staan,” zegt ze. Drie jaar geleden werd zij geweigerd door Uber. Naar aanleiding daarvan heeft het bedrijf een discriminatieknop geïntroduceerd. Het advies van Hopelezz: “Blijf het melden als je gediscrimineerd wordt, want anders gaat de gemeente er nooit iets mee doen.”

Lees ook:

Discriminatie melden bij Uber wordt makkelijker, dankzij dragqueen Jennifer Hopelezz

Mede dankzij dragqueen Jennifer Hopelezz is het sinds deze week makkelijker om melding te doen van discriminatie bij taxidienst Uber. ‘Dien altijd een klacht in. Alleen dan kun je iets veranderen.’