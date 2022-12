Een kreeftensoepje of een wildpaté voor thuis? Het afhaalkerstdiner blijft ook na corona populair

Grote gouden kerstballen hangen aan de houten dwarsbalken. Lichtjes in de kerstboom verlichten ook ’s middags al de 600 jaar oude ruimte. Het is duidelijk bijna kerst in restaurant De Watermolen in Velp.

Toch zullen hier op 25 en 26 december geen keurig geklede gasten aanschuiven. Het restaurant blijft dicht tijdens de feestdagen. In plaats van op locatie voor gasten te koken, biedt het team van De Watermolen klanten een kant-en-klaar kerstdiner voor thuis. Op het menu staan onder meer een wildpaté met cranberrycompote, een gebraden hertenbiefstuk en een mousse van zalm.

“We bieden luxe én gemak”, zegt chef-kok Ramon Klaassen. “De warme gerechten hoeven alleen nog even een kwartiertje in de oven.” Hij toont de groen en rood gekleurde kartonnen doos waarin de gasten het diner mee naar huis krijgen. ‘Fijne feestdagen’ staat op de zijkant.

Het is een erfenis uit de coronaperiode. Toen de restaurants tijdens de lockdowns moesten sluiten, boden allerlei horecagelegenheden plots afhaalmogelijkheden. Zo ook restaurant De Watermolen. Het afhaalkerstdiner bleek een hit. “Vorig jaar hebben we 1700 kerstdiners verzorgd”, vertelt eigenaar Raymond Kluit. Dat is veel meer dan De Watermolen normaal gesproken kwijt kan, vult zijn partner Lisanne Kluit aan. “In het restaurant kunnen we verdeeld over twee kerstdagen maar 150 gasten kwijt.”

Een kreeftensoepje maak je thuis niet zo snel

In september besloot het echtpaar, de vierde generatie die het 55-jaar oude familiebedrijf runt, dan ook opnieuw te gaan voor de kerstboxvariant. De animo is iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds is de afhaaloptie populair. Lisanne: “Veel mensen willen graag thuis zijn met kerst, maar toch goed eten. We bieden dingen die je thuis niet zo snel zelf maakt, zoals een kreeftensoepje.”

De Watermolen is niet uniek. Hoewel veel restaurants na twee coronajaren weer kiezen voor een ouderwets pre-pandemisch kerstdiner, zijn in heel Nederland ook nog volop mogelijkheden om een kerstbox thuis te krijgen. Exacte cijfers zijn er niet, maar ook branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft gemerkt dat het afhaaldiner een coronablijvertje is. Behalve De Watermolen besloot onder meer ook restaurant Héroine in Rotterdam om de deuren met kerst te sluiten en het te houden bij een goed afhaaldiner. Net als het hippe Triptyque in Wateringen en restaurant Faulk in Bussum.

Het zijn kwaliteitsrestaurants, net als De Watermolen. Wie het monumentale pand in Velp nadert ziet direct de plakkaten die aantonen dat het restaurant jaar na jaar wordt aanbevolen in de Michelin-gids, vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Is het mogelijk om dezelfde eet-ervaring thuis aan te bieden?

“Ja”, antwoorden Raymond en Lissanne Kluit en chef-kok Klaassen stellig en in koor. Klaassen laat zien hoe een gerecht opgemaakt en wel wordt afgeleverd. Inclusief een kleurrijke bloem als garnituur. De gast hoeft het alleen nog op een bord te plaatsen. “Je kan dus geen chocolademousse-je meegeven”, zegt hij. “Dat kunnen mensen er niet mooi uithalen.”

‘We hebben juist extra mensen nodig’

Wellicht speelt het personeelstekort in de horeca nog een rol bij de blijvende populariteit van de afhaalbox, oppert een woordvoerder van KHN. Wie de drukke kerstdagen niet kan bemensen, kan met een vooraf af te halen kerstbox toch nog inkomsten vergaren.

In Velp ligt dat in elk geval anders. “We hebben tijdens de kerstdagen juist meer mensen nodig”, zegt Raymond Kluit. Het restaurant bezorgt de kerstboxen ook thuis, en biedt afhalers bovendien een hele ervaring. De kerstmuziek gaat aan, en wie staat te wachten krijgt een glaasje glühwein. Vinoloog Raymond staat klaar met een tafel vol speciaal geselecteerde flessen wijn, voor wie ook nog iets te drinken zoekt. Lachend: “Zo worden ze echt verleid.”

Maar extra werk of niet, het thuisdiner heeft ook voor de ondernemers en hun personeelsleden één groot voordeel. Lisanne: “Op deze manier zitten wij om zeven uur ook gewoon aan het kerstdiner.”

