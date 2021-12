Een koningshuis dat menselijk is, is ook kwetsbaar: ‘Ze zullen braver moeten zijn dan braaf’

Na eerdere uitglijders – een reis naar Griekenland, handen schudden tijdens een EK-bezoek aan een volkswijk in Den Haag – zorgt de viering van de achttiende verjaardag van prinses Amalia ervoor dat het koninklijk huis weer onder vuur ligt. De kroonprinses vierde op zaterdag haar verjaardag in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Er waren daar volgens de koning zelf ruim twintig mensen aanwezig, meer dan de vier huisgasten die het het demissionaire kabinet adviseert.

Vroeger gold het gezegde ‘wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan’, maar dat is nu eerder omgekeerd, ziet de koningshuiskenner Reinildis van Ditzhuyzen. “De koning is juist beperkter in wat hij kan doen en wat niet. Elke millimeter die de koninklijke familie naar links of naar rechts beweegt, wordt vastgelegd. Ze zijn een schietschijf geworden. Dat is hun lot.”

Wat doet dat met het draagvlak van het koningshuis? Een koning die menselijk wil zijn, heeft per definitie moeite om draagvlak te houden, denkt politiek verslaggever Wendelmoet Boersema, die voor Trouw onder meer schrijft over de koning in het staatsbestel.

Zal de koning zelf sorry zeggen?

“De koning heeft de fout al toegegeven, wat demissionair premier Rutte woensdagavond deelde met de Tweede Kamer. Het is logisch dat hij dat doet. De koning, zoals we die nu hebben, moet het volk binden. Dat is een emotionele rol, maar daardoor deint hij mee op de golven van populariteit. Dat zag je al bij de reis naar Griekenland, waar veel ophef over was. Daar heeft het koninklijk paar ‘sorry’ voor gezegd, wat je kan zien als een mooi gebaar. Hij wilde daarmee laten zien dat zij ook maar mensen zijn. Het risico daarvan is, dat roept de vraag op: ‘wie ben jij om als ‘gewone mens’ de speciale positie van koning te willen bekleden?’ Dat is de reden waarom prinses Beatrix als koningin meer afstand bewaarde tussen haarzelf en het volk.”

Rutte lichtte woensdagavond ook het tipje van de sluier op over het gesprek dat hij en de koning voerden na de viering. Hij zei dat hij het ‘verstandig’ vond van de koning om de fout te erkennen. Was dat handig van hem?

“Dat is niet hoe het hoort, nee. Je ziet hier dat Rutte, die verantwoordelijk is voor de koning, niet vol voor de koning staat. Hij heeft misschien gedacht, hier gaan we weer, vooral met een schuin oog op de ontwikkelingen rondom de omikronvariant. Voor het draagvlak van de koning, in ieder geval politiek, is dat van Rutte niet verstandig. Hij gaat mee met de menselijkheid van de koning, die hem op dit soort moment heel kwetsbaar maakt. Terwijl Rutte staatsrechtelijk gezien volledig verantwoordelijk is voor het handelen van de koning. De regering worstelt zelf om het vertrouwen van de burger in de maatregelen vast te houden. Dan is het extra sneu dat iemand met een voorbeeldfunctie, de koning in dit geval, die maatregelen niet vol kan houden. Het geeft mensen een excuus: ‘Als de koning het mag, mag ik het ook.’”

Wordt het gat tussen de koning en het volk na deze misstap groter?

“Vergeet niet dat dat gat altijd al groot was. Dit koningspaar is maatschappelijk betrokken. Menselijk. Ze willen dicht bij de mensen staan, maar je ziet dat dat tijdens corona – letterlijk – een probleem is. Hoe hardwerkend en betrokken ze ook zijn, ze zijn geen gewone burgers. Het gat tussen het koningshuis en het volk is misschien lange tijd minder zichtbaar geweest. Dit koningspaar is mondain geworden. En dat maakt ze kwetsbaar. Maar dit is tegelijkertijd de enige manier waarop een monarchie kan overleven. We hebben al heel lang geen koning meer met reële macht. Zijn invulling zoekt hij in die maatschappelijke betrokkenheid, maar je ziet, daardoor worden ze sneller afgestraft. Ook als ze de deur willen sluiten en iets privé willen houden, krijgen ze daar geen mogelijkheid toe. In coronatijd, maar ook los daarvan, betekent dat: braver zijn dan braaf.”

