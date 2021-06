Eén klein foutje en dit gezin uit Armenië valt net buiten het kinderpardon. ‘We zijn toch geen criminelen?’

Nee, ze kent zelfs niet een klein zinnetje Armeens. Ietwat mismoedig haalt de vijftienjarige dochter haar schouders op. “Ik ken ook niemand daar, eigenlijk. En ik weet niets van de cultuur.” Ze duikt wat dieper in haar capuchontrui. “Ik was zes toen ik in Nederland kwam. Ik heb geen herinneringen meer aan Armenië.”

Terug naar Armenië is te gevaarlijk

Het is al jaren geleden dat het meisje om politieke redenen met haar ouders uit Armenië vluchtte – in 2012 kwam het gezin in Nederland. Maar bijna twee jaar geleden werd hun kinderpardonaanvraag afgewezen. Nu woont het gezin zonder papieren in een klein dorpje. Teruggaan naar Armenië is voor hen te gevaarlijk, zegt moeder, en haar drie kinderen zijn inmiddels in Nederland geworteld. Ze hebben Nederlandse vrienden, bezoeken de karate- en de zwemclub fanatiek en gaan hier al jarenlang naar school. “De jongste, nu zeven jaar, is hier geboren”, benadrukt ze. “Hij kent niets anders dan Nederland.” Het gezin is tegen de afwijzing in beroep gegaan bij de rechtbank. Uit angst voor uitzetting willen ze in dit artikel anoniem blijven.

Het is niet het enige gezin in deze situatie. Ondanks de verruiming van het kinderpardon in 2019 procederen nog zeker honderd in Nederland gewortelde kinderen tegen de afwijzing van een verblijfsvergunning, schreef Trouw al eerder. Volgens maatschappelijke organisaties is de regelgeving veel te strikt. Zeker zes kinderen dreigen onterecht het land te worden uitgezet, meldden de organisaties eerder deze maand. Dat aantal kan oplopen nu de rechter recentelijk enkele afwijzingen van aanvragen gegrond heeft verklaard.

Een maand te lang uit beeld

Die strikte regelgeving is ook onderdeel van het verhaal van het Armeense gezin. De familie voldoet niet aan het ‘beschikbaarheidscriterium’, blijkt uit hun correspondentie met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat criterium betekent dat gezinnen in beeld moeten zijn van de overheid. Een gezin moet bijvoorbeeld een procedure zijn gestart – denk aan een verzoek om uitstel van vertrek om medische redenen – of adresgegevens van het gezin moeten bekend zijn bij het Rijk. “Gezinnen mogen maximaal drie maanden uit beeld zijn. Wij waren vier maanden uit beeld”, zegt moeder. “We dachten dat onze advocaat aan een procedure werkte, maar hij bleek gestopt met zijn praktijk. Wij waren daarvan niet op de hoogte.” Daardoor valt het gezin nét buiten de kinderpardonregeling en krijgt het geen verblijfsvergunning.

De nieuwe advocaat kwam voor het gezin te laat. Wel waren de gegevens van de familie tijdens de drie maanden bekend bij school en bij hulporganisatie Stil Utrecht, die nauwe banden heeft met de gemeente. Voor de IND telt dat echter niet: het gezin was officieel buiten beeld van het Rijk.

'We moeten het stilhouden’

Moeder noemt het ‘afschuwelijk’ dat het verschil van een maand zulke grote gevolgen heeft. Ze noemt het pijnlijk dat een bevriend Armeens gezin – ze zaten samen in het azc, hun dochters fietsten jarenlang samen naar school – wél een verblijfsvergunning kreeg. Dat gezin was iets korter uit beeld. “Het gevolg is dat wij dagelijks in angst leven”, zegt ze. “Als de kinderen ruziën tijdens het buitenspelen ben ik al bang dat de politie komt, dat ze om onze papieren vragen en dat we worden weggestuurd.” Buren, mede-kerkgangers en klasgenoten weten niets van hun situatie. “We moeten het stilhouden. Voor mijn zoontjes van tien en zeven is dat moeilijk te begrijpen. Een van hen zei laatst: we zijn toch geen criminelen?”

Haar dochter, nu in de tweede klas van het vmbo, had het plan om dierenarts te worden. Of dat nu nog gaat lukken weet ze niet, zegt de tiener. Vooruitkijken is moeilijk, en de laatste tijd heeft ze migraine. Moeder zegt sterk te zijn voor het gezin, ‘maar vanbinnen is alles kapot’. Haar ogen worden nat. “Ik hoop zo dat het goed komt, ik bekijk het met de dag. En ik ben dagelijks dankbaar dat ik nog in Nederland mag zijn.”

De namen van het gezin zijn bekend bij de hoofdredactie.

