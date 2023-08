Een kasteel runnen klinkt leuk, maar is nauwelijks te betalen. ‘Vooral als je er geen bezoekersfabriek van wil maken’

Het klinkt leuk: een kasteel of buitenplaats beheren en exploiteren. “Maar er moet vaak veel meer geld bij dan er binnenkomt”, zegt René Dessing, voorzitter van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL). En dat maakt hun voortbestaan kwetsbaar. “Dat zie je nu bij kasteel Slangenburg, waar de bakens waarschijnlijk eerder verzet hadden moeten worden om het te kunnen redden.”

Landgoederen en kastelen hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde. Nederland telt zo’n 550 historische buitenplaatsen. Een flink deel is in particulier eigendom of in handen van monumenten-, landschaps- of natuurorganisaties. “Er zijn veel unieke plekken, maar het is enorm kostbaar om deze te behouden. Vooral als je het wilt bewaren als historische buitenplaats en niet als bezoekersfabriek of evenementencentrum”, zegt Dessing.

Nauwelijks landelijk beleid

Want dat is waar Dessing zich zorgen over maakt. “Je wilt deze bijzondere historische locaties delen met publiek, zonder dat alles draait om commercie. De activiteiten moeten passen bij het karakter. Tegelijkertijd is er nauwelijks landelijk beleid om dit type erfgoed te behouden. Het is uitbesteed aan de provincies, wat leidt tot grote verschillen in de zorg voor historische buitenplaatsen.”

De terugplaatsing van het grote Sint Hubertus-raam in het Jachtslot Mookerheide. Sint Hubertus is de patroonheilige van de jagers. Beeld Léontine Lamers

Onlangs werd kasteel Slangenburg bij Doetinchem ruimer opengesteld voor bezoekers. Maar dat mocht niet meer baten. De exploitant kon de huur niet betalen en is failliet verklaard. Het kasteel is geen particulier eigendom, maar van de Stichting Monumentenbezit.

Het Jachtslot Mookerheide is sinds 1985 van Natuurmonumenten. Die organisatie heeft alle vertrouwen in het voortbestaan van het jachtslot en het landgoed, en heeft er fors geld ingestoken. Juist omdat ze toekomst ziet. “Wij staan bekend als beheerder van groen, maar we hebben ook zo’n veertig kastelen en erfgoedensembles, met gebouwen, parken en soms ook landerijen”, aldus Michiel Purmer, erfgoedspecialist bij Natuurmonumenten. Het Jachtslot was ooit een meisjesklooster en had eerder een horecabestemming, maar staat al een aantal jaren leeg.

Bijdragen van donateurs

De restauratie begon in 2021 en is nog in volle gang. “De oude kapel is klaar en onlangs geopend door de horecaexploitant waar we mee samenwerken. Later dit jaar kunnen bezoekers ook terecht voor huwelijken en bijeenkomsten in andere ruimtes.”

De kosten van de omvangrijke restauratie zijn opgelopen tot zo’n 12,5 miljoen euro, veel hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit is grotendeels gefinancierd uit subsidies, bijdragen van donateurs en investeringen door Natuurmonumenten.

Het gerestaureerde plafond in de hal van Jachtslot Mookerheide. Beeld Léontine Lamers

De kosten voor renovatie en onderhoud, duurzaamheidsvraagstukken, natuurbeheer en energielasten zijn enorm, weet Dessing. Tel daarbij op dat in coronatijd bezoekers wegbleven en dat vrijwilligers afhaakten, en het is duidelijk waarom veel historische buitenplaatsen en kastelen het moeilijk hebben.

Opengesteld voor bezoek

“Hoe het precies met ze gaat weten we niet, omdat ze particulier eigendom zijn. Soms zijn de buitenplaatsen al generaties in de familie, maar het wordt steeds lastiger om ze goed te beheren”, aldus Dessing. Zelf was hij betrokken bij de restauratie van Huis Landfort in Megchelen, dat tegenwoordig is opengesteld voor bezoek in kleine groepen. “Wel commercieel, maar niet te. Je wilt de plek behouden, maar altijd in samenhang met de ontworpen omgeving.”

Ook Natuurmonumenten wil rekening houden met de geschiedenis en wat er past op zo’n plek. “Tegelijkertijd willen we het historisch erfgoed beleefbaar maken en zorgen dat nieuw publiek het kan ontdekken. Je moet de juiste balans zien te vinden, maar het moet wel rendabel zijn. Een landgoed is meer dan het gebouw alleen. Bij het jachtslot hoort een park, een moestuin met kassen, maar ook bossen en heidevelden. En er is een natuurbegraafplaats. Dat past goed, het brengt geld op voor het hele landgoed en zorgt voor een duurzame toekomst.”

Jugendstil Jachtslot Mookerheide bijna in oude luister hersteld Het Jachtslot Mookerheide werd in 1904 in art-nouveaustijl gebouwd. Het in oude luister herstellen van het slot is een omvangrijk en specialistisch restauratieproject. Zo is het rijkelijk gedecoreerde plafond gerestaureerd en geschilderd, de koepel is eraf gehaald en hersteld. Er zijn zo’n 35.000 verglaasde mozaïektegeltjes opnieuw geproduceerd en geplaatst. De glas-in-loodramen met florale Jugendstil-motieven zijn hersteld. De oorspronkelijke dakbedekking met geel verglaasde Ludowici-dakpannen kwam terug op het hoofdgebouw en de gevel kreeg weer de originele kleur. In het kader van toegankelijkheid kreeg het jachtslot een lift.

Lees ook:

Op dit Gelderse landgoed sta je oog in oog met het slavernijverleden

Je kan er heerlijk wandelen, een biertje drinken of zelfs trouwen. Maar landgoederen in Gelderland kwamen vaak tot stand met geld uit de koloniën en de slavenhandel. De organisatie die het erfgoed beheert, wil dat verhaal óók vertellen.