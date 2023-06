Een jeugdhonk, trampoline en optimale wifi: zo is naaktrecreatie ook voor jongeren aantrekkelijk

Diana Asbeek Brusse (36) staat bloot achter de receptie. “Daar ben je al! Ik wou net even mijn omslagdoek pakken, momentje hoor.” Ze runt naturistenvereniging De Vrije Vogels in het Noord-Hollandse Midwoud, waar ze samen met haar partner Edwin (46) woont. Ook hun drie kinderen zijn vaak op de voormalige boomgaard te vinden. Het is voor hen goed om kennis te maken met bloot, vindt Asbeek Brusse. “Kleren zijn al snel een masker. Hier zie je aan de buitenkant niet of iemand putjesschepper of advocaat is.”

Hoewel de vaste gasten veelal pensionado’s zijn, staan er meerdere jonge gezinnen en ook kleinkinderen komen geregeld op bezoek. Verenigingen doen hard hun best om vergrijzing tegen te gaan en het valt belangenorganisatie NFN Open & Bloot op dat de laatste jaren steeds meer jonge gezinnen zich aansluiten.

Een glijbaan, wipwap en voetbalveldje

Op het terrein van De Vrije Vogels ontbreekt het jongeren aan niets. Vanaf tien jaar mogen ze met leeftijdsgenoten ‘hangen’ in het jeugdhonk, dat compleet is uitgerust met twee grote schermen, drie banken en ontelbaar veel gezelschapsspelletjes. Gelijk buiten de deur staan een glijbaan, een wipwap en een trampoline. Om de hoek een voetbalveldje.

Verderop staat iemand zonder kleding het gras te maaien. “Deze meneer heeft kortgeleden de wifi geoptimaliseerd’, vertelt Asbeek Brusse, die voor het gesprek even een omslagdoek heeft omgedaan. “Dat soort praktische dingen maken een locatie natuurlijk ook aantrekkelijker voor kinderen tegenwoordig.”

Ze geeft wel toe dat het moeite kost om de vereniging te verjongen. Volgens haar komt dat deels doordat er vroeger veel werd geklaagd over lawaaierige kinderen. Voor het voortbestaan van verenigingen is het juist belangrijk om nieuwe, jonge leden te werven.

Volgens Christine Kouman, directeur van NFN Open & Bloot, is dat een uitdaging voor alle verenigingen, gekleed of ongekleed. “Jonge mensen hebben vaak minder tijd over om te investeren in een vereniging, dus ze kiezen er eerder voor om ergens vrijblijvend als gast te komen.” Ter illustratie: NFN heeft 43.000 leden, alle naturistenverenigingen in Nederland samen 12.000.

Samen voor de spiegel

Asbeek Brusse besteedt veel aandacht aan zelfacceptatie met haar kinderen, die zeven, acht en elf jaar zijn. “Als een ander kind iets vervelends heeft gezegd over mijn dochters uiterlijk, gaan we samen voor de spiegel staan en vraag ik: wat vind je zelf?”

Toch blijft het wel spannend om andere ouders te vertellen over haar leefstijl. Ze merkt dat er toch een soort angst heerst als het gaat om kinderen en bloot, bijvoorbeeld voor seksuele handelingen. Als moeder denkt ze dat je met goede opvoeding en duidelijke grenzen al een heel eind kan komen.

Daarnaast moeten mensen lid van een vereniging zijn voordat ze voor langere tijd op het terrein kunnen staan. Zo houden eigenaren controle over wie er aanwezig is. “Als we een slecht onderbuikgevoel bij iemand hebben, houden we daar extra toezicht op en houden we de kinderen zoveel mogelijk uit de buurt.”

Privacy

Kinderen hoeven bij de vereniging ook helemaal niet bloot als ze dat niet willen, behalve in het zwembad. Volgens Kouman is het heel logisch dat zeker pubers wat meer privacy willen. “Je lichaam verandert zoveel in die periode, kinderen moeten ook de kans krijgen om daar eerst zelf aan te wennen.”

Op sociale media zien jongeren met name de perfecte plaatjes, wat extra onzekerheid over hun eigen lichaam teweeg kan brengen. “Nu is het niet zo dat alle volwassen naaktrecreanten denken dat zij een goddelijk lichaam hebben”, benadrukt Kouman. “Het is het gevoel van vrijheid, om echt jezelf te kunnen zijn als je aan het ontspannen bent.”

De achternaam van Edwin is bekend bij de hoofdredactie.

Nederland eerste land met wettelijke regeling In Nederland recreëren 2,5 miljoen mensen weleens naakt. Dit kan bij een van de ruim veertig naturistenverenigingen, maar er zijn ook meer dan negentig naaktstranden in Nederland. Daarnaast worden bij de sauna ook de kleren uitgetrokken en zijn er verschillende activiteiten met een blootvariant, zoals wandelen en zwemmen. Naaktrecreatie is in Nederland sinds 1986 bij wet geregeld. Dat betekent dat naaktrecreatie is toegestaan op iedere plek die daarvoor door de gemeente is aangewezen. Nederland was het eerste land ter wereld dat deze vorm van recreatie in de wet vastlegde.

