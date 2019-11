Een iPhone, een pony, een raceauto: zo leg je uit dat Sinterklaas niet àlle cadeautjes kan kopen

Verwachtingsmanagement. Dat is wat kinderpsycholoog en eigenaar van opvoedadvies.nl Tamar de Vos ouders adviseert. “Kinderen krijgen overal speelgoed te zien. En ze willen het allemaal hebben. Daarom is het belangrijk om met ze praten over wat Sinterklaas wel en niet voor ze kan doen. “Leg uit dat hij alle kinderen een cadeau moet geven. Tientallen grote cadeaus per kind is dan onbegonnen werk.”

Kijk als ouder ook mee als je kind een verlanglijstje maakt, adviseert De Vos. Dan kun je meteen laten weten wat wel en niet lukt. Vragen ze om een paard? Leg dan uit dat er in huis geen ruimte is voor een paard. Een andere slimme manier om onrealistische cadeau-ideeën in de kiem te smoren is door uit te leggen dat Sinterklaas ook luistert naar wat ouders een goed cadeau vinden.”

Wat betreft dure cadeaus. “Kinderen tot zeven jaar hebben geen idee wat goedkoop en duur is en kunnen net zo blij zijn met een mooie pen als met een dure pop. Daarnaast gaat het voor kinderen meer om het feest en de spanning dat Sinterklaas komt dan om de pakjes zelf”, zegt De Vos. Als de nieuwste iPhone op hun verlanglijst staat kun je dus uitleggen dat de sint daar geen geld voor heeft. En ze zullen net zo blij zijn met een niet materialistisch cadeau: een leuk dagje weg met pap en mam.”

Lastiger is het als de buurjongen wel een iPhone van Sinterklaas krijgt. De Vos lost dat als volgt op. “Leg kinderen uit dat ouders meebetalen aan hele dure cadeaus. De ouders van de buurjongen hebben het dure cadeau dan samen met Sinterklaas gekocht. Daarmee voorkom je dat je kind denkt dat Sinterklaas hem of haar minder leuk of zelfs stout vindt.

Volgens de kinderpsycholoog is veel cadeaus geven geen goed idee. “Als kinderen één cadeau hebben opengemaakt dan willen ze daar vaak meteen mee spelen. Als ze dan nog moeten wachten tot anderen ook hun cadeau hebben uitgepakt of er komen nog heel veel cadeaus achter aan dan vergt dat veel geduld en dan genieten ze minder van wat ze krijgen.”

In Amerika en Engeland hebben ze iets bedacht om cadeaustress te voorkomen: de vier cadeautjes regel. Dit houdt in dat kinderen vier cadeaus krijgen bestaande uit: één cadeau dat het kind graag wil, één cadeau dat het kind nodig heeft, één kledingstuk en één boek.

Stephanie Osunwokeh-van Buitenen

Stephanie Osunwokeh-Van Buitenen uit Den Haag: ‘Sinterklaas bepaalt’

Als het aan haar dochters van drie en vijf ligt, viert het gezin elke dag Sinterklaas, zegt Stephanie Osunwokeh-van Buitenen. “Ze zijn al sinds oktober bezig met hun verlanglijstje”, legt de moeder lachend uit. “Ze gebruiken een speelgoedgids van Bol.com, daar zit een handig verlanglijstje in.” Hoe ze haar dochters uitlegt dat Sinterklaas ze niet alles kan geven? “Ik zeg altijd je mag alles op je verlanglijst zetten, maar ik kan niet beloven dat Sinterklaas dat ook voor je koopt.” Osunwokeh-Van Buitenen heeft al wat cadeaus gekocht voor pakjesavond. “Dingen die ze echt nodig hebben of waar ze lang plezier van kunnen hebben: zoals een nieuwe schooltas voor mijn oudste. Ik hou ook rekening met het ruimtegebrek in huis en dat er niet te veel speelgoed ligt. Haar dochters willen het allerliefst een Nintendo DS. Maar dat vinden beide ouders te gek. In totaal krijgen de twee ongeveer zes cadeautjes per kind waaronder een chocoladeletter. “We zetten op 5 december alle pakjes in een grote zak in de kamer. Ze kunnen er dan verspreid over de dag cadeautjes uit pakken.” En wat als ze teleurgesteld zijn over een cadeau dat ze niet hebben gekregen “Dan leg ik de focus op wat ze wél hebben gekregen en leg uit dat ze wat er overblijft van hun verlanglijstje altijd op hun verjaardagslijstje mogen zetten.”

Joyce Akse

Joyce Akse uit Eijsden: ‘Sinterklaas is geen miljonair’

Om Sinterklaas wat inspiratie te geven hangen er in het huis van Joyce Akse al een maand drie verlanglijstjes aan de muur. Een van Stan (9), een van Elin (7) en een van Daan (3). “De verlanglijstjes zijn voor Sinterklaas om inspiratie op te kunnen doen”, aldus de moeder. Vooralsnog vallen de meeste items op de verlanglijstjes haar mee. “De duurste dingen zijn een mobieltje en een PlayStation. Maar toen ze die opschreven zei ik wel dat Sinterklaas geen miljonair is. Hij heeft al het speelgoed al meegenomen in de stoomtrein en die pakjes moet hij zo goed mogelijk over alle kinderen verdelen. Ze weten ook dat ze daarom niet alles kunnen krijgen wat er op het lijstje staat. ”, zegt Akse die voor haar uitleg het Sinterklaasjournaal op de voet volgt. Haar kinderen krijgen op Pakjesavond twee tot drie cadeautjes per persoon. Die pakt ze zo efficiënt mogelijk in. “Toen de kinderen kleiner waren pakten we alle cadeaus apart in. We dachten dat is leuk, dan kunnen ze veel uitpakken. Maar zodra ze het eerste pakje opengemaakt hadden wilden ze alleen daarmee spelen, de rest was niet meer interessant.” De pakjes zijn gebaseerd op de verlanglijstjes. “Maar het moet ook betaalbaar blijven. Mijn oudste zoon begint door te krijgen dat er merken bestaan, maar daar kan ik niet altijd rekening mee houden.” Het gezin heeft geen vast Sinterklaasbudget, wel worden de uitgaven eerlijk over de kinderen verdeeld. “En ze mogen ook nog een paar keer hun schoen zetten voor een klein pakje.”

