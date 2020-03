Een ‘intelligente lockdown’. Dit zijn de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus

Nederland gaat nog wat verder op slot, maar van een volledige ‘lockdown’ is nog geen sprake. Alle samenkomsten, evenementen en bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni. Dat is de uitkomst van een crisisberaad van het kabinet. De eerder gestelde ondergrens van honderd personen geldt niet meer. De maatregelen gaan maandagavond in.

Het nieuwe pakket aan regels is bedoeld om ‘groepsvorming’ te voorkomen. Daar is volgens het kabinet sprake van als drie of meer mensen niet de anderhalve meter afstand in acht nemen en ze samen geen huishouden vormen. Jonge kinderen mogen nog wel samen buitenspelen. Voor begrafenissen en bruiloften geldt een uitzondering, maar wat deze maatregel betekent voor scholen is nog onduidelijk. Het RIVM komt daar begin april met een rapport over. Ook voor sportverenigingen is veel onduidelijk.

Burgemeesters kunnen vanaf maandag ook eerder optreden. Zij mogen beslissen specifieke locaties te sluiten vanwege ‘gezondheidsoverwegingen’ en kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Dit weekend traden diverse burgemeesters in het land al op. Stranden gingen dicht en in Nijmegen werd een deel van het Goffertpark gesloten.

Winkels kunnen ook verplicht worden een ‘scherp deurbeleid te voeren’, om er zo voor te zorgen dat klanten binnen genoeg afstand van elkaar houden. “Winkels die zich niet aan de regels houden, kunnen door de burgemeester gesloten worden”, zegt Grapperhaus. Verder wil het kabinet dat mensen in hun eentje boodschappen doen.

Wie zich als persoon niet aan de regels houdt, kan een forse boete krijgen. Voor individuen die samenkomen is de maximale boete vierhonderd euro. Voor bedrijven kan dat oplopen tot vierduizend euro. “Het virus verspreidt zich niet zelf. Wij doen dat", aldus de minister.

Hele gezinnen in quarantaine

Tegelijkertijd werden maandag andere regels afgekondigd. Zo werden maatregelen voor mensen in quarantaine aangescherpt. “Als één iemand koorts heeft, blijft het hele gezin thuis”, zei minister Hugo de Jonge.

Het kabinet neemt de maatregelen omdat de afgesproken regels niet werden nageleefd, zo zei een geïrriteerde premier Mark Rutte. Hij sprak vooral jongere mensen aan, in wie hij teleurgesteld was. De sleutel ligt bij ons eigen gedrag, aldus minister Ferd Grapperhaus. Het niet respecteren van de regels is ‘slordig, laconiek en asociaal’, zei de minister. “Ga alleen, en zeker niet in groepjes.”

De maatregelen komen ‘zo dicht mogelijk bij het maximale effect’, aldus premier Rutte die het een ‘intelligente lockdown’ noemt. Het doel is beschermen van kwetsbaren en ouderen en voorkomen dat zorg overbelast raakt. Dat de maatregelen tot juni duren, is bedoeld om ‘rust’ te creëren, aldus Grapperhaus.

Rutte had nog wel een waarschuwing: mochten deze maatregelen niet werken, dan volgt een ‘volledige lockdown'. “Ik hoop dat het niet nodig is.”

