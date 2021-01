Een incassobureau dat niet onderuithaalt, maar overeind helpt

Pas na de derde keer dat incassomedewerker Wilfred Kols aanbelt doet een man open. Hij kijkt wantrouwend. “U heeft een betalingsachterstand bij uw energiemaatschappij”, legt Kols uit. “Het zou jammer zijn als u wordt afgesloten.” Kols werpt een blik op de opgestapelde vuilniszakken in de tuin. “Heb je werk?” Vraagt hij dan. “Niet meer”, geeft de man aarzelend toe.

De alleenstaande vader met twee kinderen blijkt zijn baan verloren te zijn en zit sinds februari in de WW. “We kunnen je ondersteunen. Ik weet niet of je schulden hebt of dat het lastig voor je is om te kunnen betalen, maar we helpen je en dat is gratis”, zegt Kols. Hij vertelt de man over een betalingsregeling, schuldentraject en kosteloos budgetbeheer van het incassobureau. De man is even totaal verrast, dan breekt er een glimlach door op zijn gezicht. “Zo gaat het heel vaak”, vertelt Kols. “Mensen verwachten niet dat we hulp aanbieden. En al helemaal niet dat we ze vriendelijk benaderen. Ik kom ook niet strak in het pak bij mensen aan de deur, maar gewoon casual, met m’n patta’s en zonnebril.”

Huiverig

Faircasso was in 2014 het eerste professionele incassobureau zonder winstoogmerk in Nederland. Het werkt samen met schuldhulpverleners en budgetbegeleiders. 28 incassobureaus en gerechtsdeurwaarderskantoren dragen inmiddels het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Sociaal verantwoord incasseren wil zeggen dat zowel de belangen van de schuldeiser als van de schuldenaar worden behartigd.

“Het keurmerk is er onder meer om te voorkomen dat er willekeurige en onnodige kosten worden gemaakt”, stelt Petra Hesseling, directeur van Keurmerk SVI. “Een schuld van 100 euro kan door bijkomende kosten van incasso en deurwaarder al snel oplopen tot duizenden euro’s, die wij als maatschappij moeten betalen.” Uit onderzoek van De Argumentenfabriek in opdracht van Rabobank blijkt dat er jaarlijks 17 miljard euro aan kosten wordt gemaakt om 3 miljard euro aan problematische schulden te innen.

Hesseling: “Toen we met het keurmerk begonnen in 2016 waren incassobureaus huiverig, maar we merken dat we steeds meer aanvragen krijgen. Daarnaast proberen we ook de opdrachtgevers, zoals nutsbedrijven en woningcorporaties, bewust te maken dat het anders kan. Zo maak je de cirkel rond.”

Een gekke zin voor een incassobureau

Voor Jaime Jorba Bos, zelf destijds werkzaam bij een incassobureau, was de harde benadering van de incassosector reden om Faircasso op te richten. “Ik merkte dat er zo weinig oog was voor de mens achter het dossier. Je moet mensen niet onderuit halen, maar juist overeind helpen. We vertellen mensen dan ook: neem contact op, ook al kun je niet betalen. Dat is natuurlijk een gekke zin voor een incassobureau.”

Jorba Bos is blij dat sociaal incasseren steeds meer een begrip wordt in de incasso-industrie, want dat is volgens hem zeker in coronatijd hard nodig. “De grootste klap moet nog wel komen. Mensen die hun baan hebben verloren zitten nu nog in een regeling. Als die is afgelopen, komen ze in de bijstand en dan wordt het echt heel schrijnend. Wel zien we dat mensen vanwege corona meer thuis zijn en sneller reageren op een betaallink.”

Ook Kols beaamt dat. “Maar wat ik ook zie in hun ogen: corona maakt ze down en afstandelijker. Als ik met ze praat, wordt er iets doorbroken. Als ik uitleg dat we hulp kunnen bieden, worden ze soms emotioneel, de angst dat er beslag kan worden gelegd valt weg. Ze krijgen weer ademruimte.”

