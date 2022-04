Een iets betere mentale gezondheid bespaart Nederland honderden miljoenen euro's

Een Nederland dat mentaal een klein beetje gezonder is, bespaart honderden miljoenen euro’s. Dat heeft het Trimbos-instituut uitgerekend. Een beter mentaal welzijn is in de eerste plaats natuurlijk prettig voor de degene waar het om gaat. Daarnaast heeft het volgens het Trimbos, dat zich bezighoudt met verslavingszorg en mentaal welzijn, ook een economische waarde. De zorgkosten dalen, de bewoners melden zich minder vaak ziek en ze zijn op het werk ook productiever.

Het Trimbos nam een fictieve doorsnee Nederlandse regio met 1 miljoen inwoners als uitgangspunt, en berekende hoeveel het bespaart als daar minder mensen zouden lijden aan twee veelvoorkomende psychische klachten: een depressie en een angststoornis. De maatschappelijke kosten zijn volgens het Trimbos rond de 6000 euro per jaar voor iemand met een depressie, en zo’n 3000 euro voor wie lijdt aan een angststoornis. In een willekeurig jaar is ongeveer 5 procent van de Nederlanders depressief, en 10 procent lijdt aan een angststoornis.

In de fictieve regio hebben − zonder extra maatregelen gericht op het voorkomen van ziekte − zo’n 52.000 mensen een depressie en 101.000 een angststoornis. Als dat aantal bij beide aandoeningen daalt met 5 procent, scheelt dat in deze regio 15 tot 17 miljoen per jaar. Voor Nederland als geheel (17 miljoen inwoners) is dat natuurlijk een veelvoud daarvan.

Preventie via internet levert meer op dan het kost

Het aantal mensen met depressie en angststoornissen kan volgens de onderzoekers omlaag door te investeren in preventie van psychische klachten. De kosten daarvan hebben de onderzoekers niet meegenomen, maar volgens hen blijkt uit buitenlandse studies dat preventie via online programma’s, met enige begeleiding, meestal meer oplevert dan het kost.

Het rapport noemt een aantal bewezen effectieve programma’s die depressie en angststoornissen voorkomen. Zo is er een cursus die voorkomt dat familieleden van mensen met psychische klachten zelf depressief worden door overbelasting. En via snelbeterinjevel.nl kunnen mensen die slecht slapen of piekeren voorkomen dat hun problemen verergeren.

Zit iedereen iets beter in zijn vel, dan scheelt dat nog meer geld

Het Trimbos, dat het rapport schreef samen met het RIVM en de GGD’en, keek niet alleen naar mensen met depressie en angststoornissen. De onderzoekers rekenden ook uit hoeveel geld het scheelt als álle mensen zich gemiddeld 5 procent beter gaan voelen - gemeten via de score op een vragenlijst. Dat zou in de fictieve regio met 1 miljoen inwoners jaarlijks nog veel meer kosten kunnen besparen: tussen de 80 miljoen en 200 miljoen euro.

Volgens de onderzoekers is dat haalbaar met een aanpak die zorgt dat Nederlanders gedurende hun leven beter beschermd zijn tegen mentaal onheil. Ieders leefomgeving (wijk of huis, school of werkplek) zou zo ingericht moeten zijn dat die de mentale gezondheid bevordert, en de overheid zou problemen zoals armoede, problematische schulden, eenzaamheid of onzekere huisvesting moeten aanpakken.

Ook dat beter beschermen van de bevolking brengt natuurlijk kosten met zich mee. De onderzoekers hebben dat buiten beschouwing gelaten. Met hun studie willen ze vooral laten zien welke mogelijke opbrengst daar tegenover staat.

