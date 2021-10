Een huilbaby kan ouders tot wanhoop drijven, daar schreef deze ervaringsdeskundige een boek over

“Bij een Ikea-kast krijg je tenminste nog een handleiding zodat je weet hoe je hem in elkaar moet zetten. En het eerste het beste apparaat dat in huis komt heeft een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Bij een baby zit niks”, constateert Rinske Wels met een knipoog, maar ook met serieuze ondertoon in haar boek (Bijna) nooit meer moe, dat vandaag verschijnt.

De kinderen van Wels zijn inmiddels 10 en 13 jaar, maar hun babytijd zit voor altijd in haar geheugen gegrift. Dochter Joni bleek een huilbaby die ’s avonds en ’s nachts urenlang huilde en krijste. “Ik wist niet dat het fysiek überhaupt mogelijk was om zoveel te huilen”, vertelt Wels. Een paar jaar later werd zoon Raf geboren. Hij sliep nauwelijks en wilde niet eten. “Ik was onzeker én perfectionistisch. Waarom ging het niet gewoon zoals het hoorde? Wat was er met mijn baby aan de hand?”

Wels wilde geholpen worden door iemand met verstand van baby’s, maar voelde zich niet serieus genomen door het consultatiebureau of andere zorgverleners. “Er zijn wel tips en adviezen te vinden, maar wat als het niet werkt? Zo las ik bijvoorbeeld een boek over inbakeren, maar mijn dochter huilde nog altijd net zo lang en hard. Ook nadat het boek uit was. Dan blijf je dus achter met je handen in het haar en de wanhoop nabij.”

Huilbabydeskundige

Jaren later publiceerde Wels een artikel in Trouw over die moeilijke en intense babytijd. Het leverde een stortvloed aan reacties op. “Voor sommige mensen was het al vijftig jaar geleden, maar ze wisten nog precies hoe moeilijk het destijds was met hun baby.”

Omdat ze inmiddels in rustiger vaarwater verkeerde, besloot ze een boek te schrijven voor jonge, vermoeide ouders. Een boek dat ze zelf ook wel had willen lezen. Ze laat ouders aan het woord en geeft informatie over de ontwikkeling van baby’s en tips hoe je aan je baby kunt wennen of hoe je kunt troosten. Daarnaast laat ze verschillende deskundigen, onder wie een babyconsulent, slaapdeskundige en een huilbabydeskundige aan het woord. “Niet dat er een pasklare oplossing is, maar ik gun het ouders dat ze in elk geval op zoek gaan naar wie hen kan helpen.”

Volgens Wels valt er nog een wereld te winnen rond ‘eerlijk ouderschap’, waarbij jonge ouders beter worden voorbereid op de niet-zo-roze wolk. “Ik had welgeteld één vriendin die me vooraf had gewaarschuwd dat het best wel pittig kon worden. Verder hoor je vooral positieve verhalen en via sociale media krijg je voortdurend het perfecte plaatje voorgeschoteld.”

‘Je moet ook een rijbewijs halen voordat je met een auto de weg op mag’

Praktische informatie, erkenning en vooral: een hart onder de riem. Dat is wat jonge ouders volgens Wels nodig hebben als ze hun zoveelste doorwaakte nacht hebben gehad en het gehuil van hun baby door merg en been gaat. “Je zou willen dat iedereen een cursus krijgt aangeboden hoe je met je baby om moet gaan. Je moet tenslotte ook een rijbewijs halen voordat je met een auto de weg op mag. En pas daarna leer je echt autorijden.”

Overigens worden dit soort ouderschapscursussen tegenwoordig wel vaker aangeboden, bijvoorbeeld via Ouders Inc. Zeker nuttig, denkt Wels: “Want geen enkele ouder zou zich zo wanhopig moeten voelen.”

Het bleef een onopgelost mysterie waarom de kinderen van Wels zoveel huilden en slecht sliepen. Ze zocht onder meer hulp bij een osteopaat, fysiotherapeut en natuurgenezer. “Na het bezoek aan die laatste ging het beter. Of was hij er inmiddels vanzelf overheen gegroeid? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik niet gek was. Die erkenning had ik graag toen al gehad.”

