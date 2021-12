Een horloge of parfum kopen? Voorbij de paspoortcontrole op Schiphol kan dat nog gewoon

Een van de vragen die het demissionaire kabinet dinsdag zal moeten beantwoorden in het debat over de nieuwste lockdownmaatregelen is waarom die niet gelden voor de winkels en horeca op luchthaven Schiphol. Onder anderen Tweede Kamerlid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) zal hierover bij minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) om opheldering vragen.

In heel Nederland zijn niet-essentiële winkels, cafés en restaurants sinds zondag gesloten om de oprukkende coronavariant omikron te beteugelen. Maar wie eenmaal de paspoortcontrole op Schiphol is gepasseerd, waant zich in een andere wereld. Alles is daar gewoon open. Vanwege de kerstvakantie is het ook nog eens drukker dan normaal op de luchthaven. In tegenstelling tot vorige lockdowns zijn er nauwelijks reisbeperkingen van kracht.

“Terwijl heel Nederland in harde lockdown zit, neemt Schiphol alle ruimte om maximaal open te blijven”, zegt Teunissen. “Onverantwoord richting de eigen medewerkers en asociaal richting de samenleving. De minister moet ingrijpen.”

‘Er heerst hier een angstcultuur’

D66-Kamerlid Jan Paternotte zal pleiten voor het sluiten van de winkels op de luchthaven, maar het open houden van de horecagelegenheden. “Dat mensen iets moeten kunnen eten of drinken, is vanzelfsprekend”, stelt hij. “Daarom blijven essentiële winkels in Nederland ook open. Daar hoort het kopen van een pak, parfum of een horloge dus niet bij.”

Tegenover de regionale omroep NH Nieuws hebben Schiphol-medewerkers zich beklaagd over de gebrekkige informatie van hun werkgever en de corona-onveilige situatie op de werkplek. Anoniem, omdat ze vrezen voor hun baan. “Er heerst hier een angstcultuur. Als ze erachter komen dat we uit wanhoop de media hebben benaderd, dreigt ontslag.”

Een deel van de reizigers is bij aankomst besmet

Volgens het ministerie van infrastructuur en waterstaat is de openstelling van de winkels te verdedigen omdat het gaat om ‘een internationale luchthaven waar veel mensen overstappen van en naar bestemmingen over de hele wereld’, aldus een woordvoerder maandag op BNR Nieuwsradio. “Om ervoor te zorgen dat deze mensen onderweg producten kunnen kopen, mogen de winkels daar open.”

Hoewel Schiphol stelt dat de coronarichtlijnen in de taxfree-zone strikt worden nageleefd, blijkt uit cijfers dat een deel van de vliegtuigpassagiers het virus bij aankomst onder de leden heeft. Van de ruim 1300 reizigers die zich tussen 27 november en 16 december vrijwillig hebben laten testen, waren er 163 positief, ofwel 12,5 procent. Bijna de helft van hen had de omikronvariant.

De tests worden vooral aangeboden bij vluchten uit zogeheten risicogebieden zoals zuidelijk Afrika, ook al is omikron inmiddels bijna overal aan een opmars bezig. Elke dag arriveren reizigers uit Johannesburg of Kaapstad op Schiphol. Van hen is ongeveer 14 procent positief, ook al zijn ze met een verplichte negatieve test aan boord gekomen.

