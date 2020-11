Een ‘hoopgevend’ corona-vaccin brengt de beurzen in jubelstemming. Maar experts zijn voorzichtig

Aandelenbeurzen stonden wereldwijd in vuur en vlam, nadat farmaceut Pfizer goed nieuws naar buiten bracht: het coronavaccin dat het bedrijf heeft ontwikkeld lijkt negen op de tien mensen te beschermen tegen Covid-19. Het gaat om voorlopige resultaten van de derde en laatste onderzoeksfase.

Nederland heeft 7,8 miljoen doses van dit vaccin besteld, met een optie op nog eens 3,9 miljoen. Het ministerie van volksgezondheid hoopt dat de eerste daarvan begin 2021 geleverd worden. Experts wereldwijd reageerden voorzichtig positief op het nieuws. Voorzichtig, want de data zijn nog niet compleet en het vaccin is nog niet toegelaten tot de markt.

Maar beleggers gooiden alle remmen los. De koersen van het geplaagde Air France-KLM en van oliebedrijf Shell stegen respectievelijk liefst met 27 en 13 procent, omdat de markt erop gokt dat reizen snel weer mogelijk wordt en het brandstofverbruik dus omhoog zal schieten.

Ook banken deden het goed: ABN Amro en ING kregen er bijna 15 procent bij. Komt er een goed vaccin, dan hoeven zij waarschijnlijk minder af te schrijven op bedrijfsleningen die ze anders, vanwege faillissementen, nooit terug zouden krijgen. Ter relativering: bedrijven wier beurskoers gedecimeerd is door de crisis, zoals die van KLM, springen naar verhouding sneller omhoog wanneer het meezit. Verliezers waren er ook: bedrijven die tot nu toe juist profiteerden van de crisis, zoals maaltijdbezorgers.

Hogere beursnoteringen zijn belangrijk voor bedrijven die nieuwe aandelen willen uitgeven om geld op te halen, zegt voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters Paul Koster. “KLM overweegt zo’n aandelenemissie.” Koster zegt dat de markt zich nog weleens wat te optimistisch toont bij dit soort nieuws.

Alleen voor de eerste zeven dagen

Vanuit medische hoek waarschuwt ook Anke Huckriede voor te veel optimisme. De hoogleraar vaccinologie bij UMC Groningen noemt de 90 procent effectiviteit van het middel van het Amerikaanse Pfizer en hun Duitse partner BioNTech ‘heel hoopgevend’. Maar die score geldt vooralsnog voor de eerste zeven dagen na de tweede en laatste prik. Die periode vindt zij erg kort. Hoe lang de bescherming aanhoudt, is nog onduidelijk. “We weten niet of dat vier weken, vier maanden, of vier jaar is”, zegt Huckriede.

Ook is niet bekend hoeveel ouderen hebben meegedaan aan het onderzoek. Dat is van belang, omdat vaccins bij mensen met een kwetsbare gezondheid soms minder goed werken, dus is de vraag hoe goed dit vaccin aanslaat bij de groep die er het meeste aan zou hebben.

Toch is 90 procent volgens Huckriede een goede start. Het vergroot de kans dat het vaccin op de langere termijn in elk geval meer dan 50 procent bescherming biedt, een percentage dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nodig is om de pandemie te kunnen beteugelen. “Stel dat het uitkomt op 60 procent, dan had je 6000 van de 10.000 sterfgevallen in Nederland dit jaar kunnen voorkomen”, zegt Huckriede.

Europese toelating kán in vier weken geregeld zijn

Pfizer en BioNTech deden onderzoek bij 39.000 proefpersonen. Een deel van hen kreeg een placebo, een deel het vaccin. In totaal raakten 94 mensen besmet. Een groot deel van de besmettingen trad op in de placebogroep. Het onderzoek loopt door, Pfizer onderzoekt nog hoe groot de bescherming veertien dagen na de prik is en welke bijwerkingen er optreden.

Pfizer verwacht dat het later deze maand een spoed-toelating tot de Amerikaanse markt kan aanvragen. Europese toelating kan, in het beste geval, binnen vier weken nadat Pfizer zijn data aflevert geregeld zijn. Wanneer Pfizer die toelating wil aanvragen, is nog niet bekend.

De vraag is hoe snel Nederland over het vaccin kan beschikken. Pfizer wil voor eind dit jaar al 50 miljoen doses maken, maar die moeten gedeeld worden met de hele wereld. Naast Pfizer zitten ook Johnson&Johnson en AstraZeneca dicht bij toelating tot de markt. Ook die vaccins heeft Nederland besteld.

Lees ook:

De eerste coronavaccins naderen de eindstreep. Als het meezit, kunnen begin volgend jaar de eerste mensen worden ingeënt. Hoe goed zijn die vaccins? Vijf vragen over hun veiligheid en de bescherming die ze bieden.

Als Nederland een vaccin tegen het coronavirus krijgt, is dat niet het einde van het Covid-tijdperk. Het kan wel het begin zijn van het einde van de coronacrisis, hopen epidemiologen.