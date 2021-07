Een hond wordt aan een boom gebonden, de schildpad eindigt in de koude sloot. Gelukkig is er een opvang

Mowgli (9) mag buiten vrij rondlopen. Met zijn geschubde poten schuifelt hij traag over het kleine heuveltje in Schildpaddenopvang Nederland in Harkema. De landschildpad knabbelt even aan een geel koolzaadbloempje. “Hij graaft enorme holen in het zand. Deze kleine bulten hebben we speciaal voor hem aangelegd”, vertelt eigenaar Gerard van der Wijk (40) van het opvangcentrum.

De landelijke schildpaddenopvang zit bijna vier jaar in een voormalig supermarktpand. Daarvoor ving Van der Wijk de gedumpte of afgedankte diertjes bij hem thuis op, vooral in de vakantietijd als dierenliefhebbers er achter komen dat hun huisdier niet in de koffer kan. Jaarlijks krijgt Van der Wijk zo’n zeshonderd ‘achterblijvers’ binnen. Tachtig procent is gedumpt in sloten en vaarten, twintig procent worden keurig naar de opvang gebracht. Met een doorgaans goed excuus.

Beheerder Gerard van Wijk Beeld Sjaak Verboom

De opvang telt nu 1800 verlaten schildpadden, in alle soorten en maten. Je hebt de geel- en roodwangschildpad en de geelbuikschildpad: invasieve soorten die eigenlijk niet Nederland thuishoren en sinds 2006 zelfs verboden zijn. Voor de muskusschildpad en de nu opeens populaire Florida-schildpad is dat verbod er niet, toch belanden ook zij geregeld in de Friese opvang.

Alsof ze met hun baasje aan de Rivièra zijn

De schildpadden zitten in grote rennen op stro; in aquaria en terraria, of ze zwemmen in een enorm binnenbassin. Alsof ze toch met hun baasje aan de Rivièra zijn. Buiten liet Van der Wijk onlangs ruime buitenrennen getimmerd. “Schildpadden hebben warmte nodig en kunnen zo vitaminen op doen”, zegt hij.

Hij staat aan de rand van de grote buitenvijver, waar tientallen kopjes van veel kleinere waterschildpadden boven het water uitsteken. Anderen liggen roerloos in de zon. Binnen in een aquarium zwemt bijtschildpad Beavis (26). “Die kan heel agressief zijn”, zegt Van der Wijk. “Hij was twintig jaar lang een geliefd huisdier. Toen zijn eigenaar kanker kreeg, bracht die hem hier. Ook dat komt voor. Beavis krijgt binnenkort zijn eigen buitenvijver.”

Alles voor de schildpad

Als 8-jarig jochie kreeg Van der Wijk een schildpad op zijn verjaardag, Donatello, die inmiddels 32 jaar is. De Fries vindt het fascinerende dieren. Al snel hield hij er als hobby tweehonderd. Dat groeide uit tot een opvang. Sinds 2013 bestaat de stichting Schildpaddenopvang, waarvoor zo’n twintig vrijwilligers zich inzetten. Voor ICT’er Van der Wijk, die er nog een eigen bedrijf naast heeft, is het “alles voor de schildpad”. Zijn missie: mensen uit het hoofd praten er een als huisdier aan te schaffen. Zeker als ze óók met regelmaat met vakantie willen gaan.

In de zomer wordt het hier best wel druk. Beeld Sjaak Verboom



Maar vooralsnog liggen de Friese sloten vol met ‘spijtschildpadden’. En dat zal niet niet een-twee-drie veranderen. Daarom wil hij binnen vijf jaar een groot reservaat ergens in Friesland hebben. “Ik hoop dat we een oude boerderij kunnen vinden met minimaal vijf hectare landbouwgrond. Daar kunnen we er duizenden kwijt.”

