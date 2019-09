‘Een historische dag’: geen zwarte Pieten meer bij de landelijke intocht

Dit jaar arriveren er geen volledig zwart geschminkte Pieten meer in Nederland. Dat maakte de NTR dinsdag bekend.

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zullen er geen Pieten met zwart geschminkte gezichten van de stoomboot komen, maar enkel roetveegpieten. Ook het ‘Sinterklaasjournaal’ doet de volledig zwart geschminkte Piet in de ban.

“Een historische dag”, reageert Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet. Afriyie gaf in 2011, samen met Quinsy Gario, de aftrap van de discussie die nu heeft geleid tot een ban op volledig zwart geschminkte Pieten. Dat gebeurde aldus omroep NTR ‘in afstemming met de gemeente Apeldoorn’. Die gemeente laat weten ‘geen moeite te hebben met het volgen van de ontwikkeling die de NTR voorstaat’.

Vorig jaar leek de zwarte Piet ook al te verdwijnen, toen de NTR liet weten dat er enkel nog roetveegpieten of schoorsteenpieten, mee zouden komen uit Spanje. Die pieten bleken later ook helemaal zwart te kunnen zijn, tot in de oren en neusgaten aan toe. Pieten die het vaakst door de schoorsteen zijn gegaan, zijn helemaal zwart, zo luidde het verklarende verhaal. Een woordvoerder van de NTR laat weten dat dit verhaal nog altijd ‘leidend is en aansluit bij de traditie’. Desondanks zijn er dit jaar geen volledig zwart geschminkte roetveegpieten meer.

Geen zwarte piet meer bij landelijke intocht Sinterklaas EN Sinterklaasjournaal! ✊🏿❤️ Ik huil tranen van vreugde. We gaan door tot NL zwarte piet-vrij is. Help mee!!! https://t.co/mcwvWwrL7y Jerry King Luther Afriyie

Voor actievoerder Afriyie kwam de beslissing als een verrassing. “Het leek wel de goede kant op te gaan, maar je weet het nooit. Hier hebben we heel lang op gewacht. Voor mij persoonlijk geldt dat ik hier elf jaar naartoe heb gewerkt. Dit is een overwinning voor alle mensen die de traditie van Sinterklaas en Piet willen doorgeven. Aan hun kinderen en hun achter-, achter-, achterkleinkinderen.”

Voor Afriyie en Kick Out Zwarte Piet is de strijd nog niet gestreden. “We gaan door tot Nederland zwarte-pietvrij is of als de figuur niet langer als normaal wordt gezien. Dat moment is met deze stap van de NTR heel veel dichterbij gekomen.”

De NTR introduceerde de roetveegpiet in 2014, toen bij de intocht in Gouda behalve Zwarte Pieten ook stroopwafelpieten en kaaspieten ten tonele verschenen. Alleen de schoorsteenpiet bleek een blijvertje. De landelijke intocht is dit jaar op 16 november.

