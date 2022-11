Een historisch excuus aanbieden, hoe doe je dat? Deze vijf zaken kunnen het maken of breken

Nu er discussie is ontstaan over ‘overhaaste’ excuses voor het slavernijverleden, rijst de vraag: hoe doe je het wel goed? Vijf zaken die een excuus kunnen maken of breken.

Sorry zeggen in een liefdesrelatie is al geen sinecure – als je het niet meent, voelt de ander dat direct – en dat geldt al helemaal voor excuses door een overheid voor historisch onrecht. Dat blijkt wel uit de ophef rond het plan van het kabinet om op 19 december excuses te maken voor het slavernijverleden.

Hoe doe je dat nou goed, excuus maken voor het verleden? Het is een vraag waar de Duitse historica Nicole Immler zich dagelijks mee bezighoudt, als hoogleraar aan de Universiteit van Humanistiek. Maar een telefoontje van premier Mark Rutte heeft ze nog niet gehad.

Mag het kabinet bij haar aankloppen voor advies over het slavernij-excuus? Ze moet lachen. “Dat is niet mijn taak als wetenschapper, ben ik bang. Maar ik vraag me weleens af: voor wie is onze expertise eigenlijk, als ik zie dat er vaak dezelfde dingen misgaan bij het aanbieden van excuses voor historisch onrecht.” In welke valkuilen kunnen overheden trappen?

Vijf factoren die een historisch excuses maken of breken

1. De datum

Op 19 december is het 32 jaar geleden dat voetballer Steven Berghuis werd geboren en op deze datum werd ook de allereerste elfstedentocht geschaatst. Maar met het slavernijverleden houdt de door het kabinet uitverkoren datum geen enkel verband.

“Een goede datum geeft een excuses voor historisch onrecht extra gewicht”, zegt Immler. En dan bedoel ik een datum die belangrijk is voor de groep die het excuses in ontvangst neemt. Het laat zien dat je stil staat bij wat voor hén belangrijk is. Nu lijkt het alsof het kabinet niet kon wachten tot 1 juli (de dag dat de afschaffing van de slavernij herdacht wordt, red).”

Een voorbeeld waar dit goed ging volgens Immler, is de excuses dat de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Tjeerd de Zwaan, in 2011 aanbood voor het bloedbad dat Nederlandse militairen aanrichten in Rawagede, een dorpje op Java. Dat deed hij op de datum dat de dorpsgenoten deze doden zelf herdachten.

2. De plaats

De Zwaan bood zijn excuses aan op de erebegraafplaats waar deze slachtoffers begraven lagen. “Dat laat zien dat je naar de mensen waar het om gaat toekomt. Dat zij in charge zijn. Je neemt deel aan hún ceremonie”, zegt Immler. De plaats waar het excuses gemaakt wordt, is dus van groot belang.

Immler vindt het daarom in principe goed dat vertegenwoordigers van de staat naar acht plekken gaan waar het slavernijverleden zich afspeelde en sporen naliet. De vraag is of het moment waar Franc Weerwind daar al zou zijn in de context van een handelsdelegatie het juiste moment is, zegt ze. “Dat zou met de mensen daar afgestemd moeten worden.”

3. De persoon

Uit wiens mond het excuus komt, maakt ook verschil. Immler begrijpt de weerstand tegen Weerwind, die zelf Surinaamse roots heeft, wel. “De persoon die excuses maakt, moet duidelijk staan voor de Nederlandse verantwoordelijkheid. Daar gaat het wel om. Bij Weerwind gaat dit niet op.”

De vraag of Rutte de juiste persoon is, moet ook met nazaten besproken worden, zegt Immler. Hij deed eerder ferme uitspraken tégen de excuses, die hij het polariserend vond. “Dat kan wellicht een lastig punt zijn.” En de koning dan? Rutte vindt dat geen goed idee, liet hij vrijdag weten. Die moet je niet ‘het politieke debat intrekken’, zei hij.

Maar de geschiedenis leert juist dat diegenen die boven het politieke uitstijgen vaak de meest geschikte personen zijn om een excuses aan te bieden, zegt Immler. “Bij politici kun je nog de indruk krijgen dat ze een excuus moeten aanbieden, vanuit maatschappelijke druk. Dat gaat voor de koning minder op.”

4. Het proces

Het proces voorafgaand aan excuses is minstens net zo belangrijk als het sorry-zeggen zelf, legt Immler uit. “En voor dat proces, waarin je slachtoffers het gevoel geeft dat ze gehoord worden, is nu weinig tijd.” Ze wijst erop dat er al sinds de jaren negentig openlijk gepleit wordt voor excuses, en dan komt het er ineens. Met een paar weken. “Ik ben daarom niet verrast door de tegenstemmen die je nu hoort. Dat was te verwachten.” Er zijn wel ‘dialoogtafels’ geweest, ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Immler: “Maar het lijkt erop dat dat proces meer tijd nodig heeft.”

5. De inhoud

Toen Mark Rutte begin dit jaar zijn excuses maakte voor de koloniale oorlog in Indonesië en het extreme geweld, deed hij dat ‘aan iedereen’: ook de veteranen werden expliciet genoemd. “Je kunt je afvragen of excuses aan alle betrokken partijen überhaupt excuses zijn”, zegt Immler.

Ofwel: het maakt enorm uit wat je zegt, voor hoe oprecht excuses gevonden worden. Leed afzwakken, onvoldoende weten waar je het over hebt, of te veel focussen op het historische onrecht zelf in plaats van het jarenlange ontkennen daarvan: het zijn allemaal valkuilen, ziet Immler. “Dat mensen jarenlang niet geloofd of gekend zijn, heeft soms de meeste pijn veroorzaakt. Dat zie je ook terug in het slavernijdebat.”