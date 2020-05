Een harde botsing met een schip werd tuimelaardolfijn Zafar fataal

Dolfijn Zafar is dood aangetroffen op het strand van Wijk aan Zee. Het dier dook vorige week op in de haven van Amsterdam en zorgde daar voor veel bekijks. Universiteit Utrecht zocht gisteren naar de doodsoorzaak van de dolfijn.

Op 2 mei zwom de tuimelaardolfijn achter een vrachtzeilschip aan door de sluizen van IJmuiden. Het schip was afkomstig uit het Caribische gebied en maakte een tussenstop in Douarnenez in Bretagne, waarna Zafar het volgde. Zafar zwom al een tijd in het Franse kustgebied rond. Hij was populair bij de lokale bevolking die hem zijn naam gaf.

Misschien uit verveling mee gezwommen

“De theorie van onze Franse collega’s is, dat er door de coronalockdown weinig scheepsverkeer in de haven van Douarnenez was, waardoor Zafar zich zo verveelde en uiteindelijk met de zeilboot mee zwom”, zegt Annemarie van den Berg, woordvoerster van SOS Dolfijn. Deze natuurorganisatie heeft zich de laatste weken om Zafar bekommerd.

Zondag 3 mei lukte het SOS Dolfijn om het dier terug naar zee te leiden, door de sluizen van het Noordzeekanaal. In IJmuiden werd Zafar nog geobserveerd door de natuurorganisatie, tot hij uiteindelijk op 5 mei naar zee zwom. Die ochtend is hij voor het laatst gesignaleerd bij Callantsoog.

Beeld Thijs Van Dalen

Van den Berg: “We hebben aan vissers in de buurt gevraagd of ze het wilden melden als ze het dier zagen, maar we hebben niets gehoord.”

Uiteindelijk in een scheepsschroef beland

Tot 12 mei dus, toen het dier dood werd aangetroffen op het strand van Wijk aan Zee. Onderzoekster Lonneke IJsseldijk, van faculteit diergeneeskunde aan Universiteit Utrecht, leidt het onderzoek naar de doodsoorzaak van het zeezoogdier. Zij gaat uit van een aanvaring met een schip en wijst op de gebroken ruggenwervels. “Die laten laten zien dat het een harde klap is geweest”, aldus IJsseldijk. Onverteerd voedsel in de maag van het dier wijst er volgens de onderzoeker ook op dat het een acute dood is gestorven. Ook zijn staartvin is hij kwijt, waarschijnlijk omdat hij na de botsing in de scheepsschroef is beland. Hij was toen vermoedelijk al dood.

“Een tuimelaardolfijn is een groepsdier”, weet Van den Berg. “Mannetjes verlaten de groep wel vaker; soms omdat ze verstoten zijn, soms zijn ze op zoek naar een vrouwtje. Hij vond waarschijnlijk een nieuw ‘vriendje’ in het zeilschip waar hij achteraan zwom. We zagen dat hij hetzelfde gedrag vertoonde als tuimelaardolfijnen die in een groep leven. Hij schuurde tegen de boot bij jeuk en we zagen zelfs seksgedrag”, aldus Van den Berg. “Zo wreef hij met zijn penis tegen het schip. Hij was gewend dicht bij schepen te zwemmen. Het is jammer dat juist dit hem nu fataal is geworden.”

