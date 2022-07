Een Groningse ondernemer regelt tentjes voor Ter Apel, waarom doet het Rode Kruis dat niet?

Op het terrein van het asielzoekerscentrum in Ter Apel sliepen dinsdagnacht ongeveer 250 asielzoekers onder een soort luifeltent. Zolang het droog is, biedt de luifel enigszins bescherming tegen weersinvloeden. Dat verandert als het gaat regenen, zo vreest het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Tenten zijn onderweg. Niet via het Rode Kruis, zoals eerder dit jaar, maar via de Groningse ondernemer Willem Straat. Hij startte een crowdfundingsactie en haalde daarmee al meer dan 10.000 euro op. Van dat geld koopt hij tentjes. “Kleine pakketjes die we aan de asielzoekers geven”, zegt hij. “Dan hebben zij in elk geval privacy en zijn zij beschermd tegen weersinvloeden. We doen er een briefje bij en vragen of de asielzoekers de tent kunnen doorgeven aan anderen zodra zij elders onderdak krijgen.”

Straat wilde met een groep andere ondernemers iets doen, omdat zij zich schamen bij het zien van honderden mensen die buiten moeten slapen. “Zo doen we er iets aan.”

Tenten weggehaald

Eerder dit jaar deed het Rode Kruis hetzelfde. Ook zij zetten tenten klaar voor asielzoekers die niet meer binnen konden slapen. Nu niet. “Wij vinden tenten niet de oplossing”, zegt Rode Kruis-woordvoerder Alberta Opoku. “Eerder hebben we wel tenten opgezet, maar dat was omdat mensen anders in de stromende regen en kou buiten op het gras moesten slapen. Dat was een uiterst noodgeval.”

Dat was een goede actie, vindt Straat. Hij begrijpt alleen niet waarom het Rode Kruis de tenten heeft weggehaald. Dat heeft het Rode Kruis gedaan omdat de overheid de problemen zou aanpakken, zegt Opoku. “Er waren voldoende opvangplekken in het land geregeld én er kwam een nationale crisisstructuur om specifiek dit probleem aan te pakken. Dan is het ook niet langer nodig in tenten te slapen. De afspraak was dat de busjes met mensen die vanuit Ter Apel naar noodopvanglocaties zouden rijden, niet meer naar Ter Apel teruggestuurd zouden worden. Wij horen dat dat wel gebeurt.”

Achteraan in de wachtrij

Daarnaast hoort het Rode Kruis dat mensen niet uit Ter Apel willen vertrekken omdat zij bang zijn de volgende dag achteraan te moeten sluiten in de rij voor een asielaanvraag. “Andere mensen zeggen: ik weet niet waar de bussen naartoe rijden, waar ze mij naartoe brengen en hoe ik hier terugkom”, zegt Opoku. “Het is dus deels een gebrek aan informatie en deels een gebrek aan vertrouwen dat het wel goedkomt als ze de nacht elders doorbrengen. Zo krijg je een opeenstapeling van redenen waarom er veel mensen in Ter Apel zijn en blijven. Dit komt dus bovenop het feit dat statushouders niet kunnen doorstromen naar woningen, en daardoor plekken bezet houden in de noodopvang die bedoeld zijn voor mensen die nu in de asielprocedure zitten. Dat de situatie zoveel erger zou worden dat mensen niet mee willen gaan met de busjes, hadden wij ook niet voorzien.”

Het Rode Kruis is achter de schermen wel betrokken bij gesprekken. Daar laat de organisatie weten dat de maat vol is. “Dit kan natuurlijk niet lang doorgaan.” De crowdfundingsactie voor tenten vindt zij sympathiek. “Mooi als mensen zich zorgen maken en in actie willen komen”, zegt Opoku. “Dat gezegd hebbende, tenten zijn niet de oplossing.”

Het Rode Kruis was dinsdag in Ter Apel om ijsjes, water en petjes uit te delen tegen de hitte. Het viel de medewerkers toen op dat er geregeld mensen langskwamen met eczeemklachten. “Die zouden gezien en behandeld moeten worden door een arts”, zegt Opoku.

De situatie in Ter Apel verslechtert. Asielzoekers sliepen ook in de nacht van zondag op maandag buiten. Er ligt afval, toiletten worden niet schoongemaakt. Als de deur opengaat omdat er dertig mensen naar binnen mogen, ontstaat er chaos.