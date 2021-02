Een groep van economen en artsen weet het zeker: Nederland kan weer veilig open

Hun boodschap prijkt vanaf donderdag op honderden reclameborden, klinkt op sociale media en in radiospotjes. ‘Er is een plan waarmee Nederland open kan’, roept Herstel-NL anderen op. ‘Doe mee!’ De initiatiefnemers, een groep economen, artsen en andere deskundigen, kraken het overheidsbeleid rond de bestrijding van het virus. Ze pleiten voor het opheffen van de lockdown en avondklok.

De nevenschade van het slot op het land is enorm, stelt Erik-Jan Vlieger, weegt niet op baten van de lockdown. De zorgondernemer, die is gepromoveerd in de radiologie, noemt psychische schade door isolatie, uitgestelde zorg en slechtere schoolresultaten voor kansarme kinderen als voorbeelden. “Het leven is veel waardevoller dan alleen maar de afwezigheid van corona.”

Samen met onder meer econoom Barbara Baarsma en Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal Plan Bureau, heeft Vlieger een tweesporenbeleid bedacht. Herstel-NL stelt voor dat bedrijven, kroegen en scholen heropend worden. “Dat zijn reguliere zones, waarin het normale leven weer wordt opgepakt”, legt Vlieger uit. “Begeef je je daarin, dan accepteer je dat virusoverdracht plaats kan hebben en je mogelijk besmet raakt.”

Beveiligde zones

Aan de andere kant moeten er beveiligde zones komen, en tijdslots, waarin ouderen en kwetsbaren zich beschermd en vrij kunnen bewegen. “We kunnen bijvoorbeeld afspreken dat theaters, restaurants en winkels drie dagen in de week ‘veilig’ opengaan. Op die dagen worden er strenge maatregelen nageleefd, met speciale routes, handhavers en mondkapjes om besmetting tegen te gaan. Iedereen mag zelf kiezen of zij de veilige of reguliere route wil volgen. Zo wordt de samenleving vrijgelaten terwijl tegelijkertijd de groep wordt beschermd die het meest te vrezen heeft van het virus.”

Herstel-NL stelt dat ramingen van soortgelijke plannen in het buitenland een positief beeld schetsen van het voorgestelde tweesporenbeleid. En de Duitse deelstaat Thüringen boekt nu al succes met een vergelijkbare aanpak, zegt Vlieger. “Kijk ook naar de Amerikaanse staten Californië en Florida. De een heeft een lockdown, de ander niet, en verschillen in het aantal besmettingen zijn amper te zien. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert geen lockdowns.”

Vlieger en co hebben alvast een duwtje in de rug gekregen: uit woensdag gepubliceerd onderzoek I&O Research blijkt dat de roep om versoepelingen toeneemt. Het aandeel Nederlanders dat in meer of mindere mate wil versoepelen, is sinds eind januari meer dan verdubbeld van 21 naar 45 procent. 9 procent van de Nederlanders wil de lockdown helemaal loslaten.

Extra zieken en doden

Herstel-NL is niet de eerste groep die vraagtekens zet bij het overheidsbeleid. Zo kwamen Amerikaanse wetenschappers vorig jaar met de Great Barrington Declaration, waarin ook zij wezen op de economische, psychische en anderszins maatschappelijke schade die lockdowns met zich meebrengen.

Net als na die publicatie, klinkt er nu kritiek op het tweesporenbeleid dat Herstel-NL voorstelt. Zo zou het vrij laten woekeren van het virus in de reguliere zones leiden tot extra zieken en doden. En volgens virologen is het lastig om kwetsbaren en minder-kwetsbaren van elkaar te scheiden.

“Als jongeren in een gewone zone zijn geweest, kunnen ze inderdaad even niet op bezoek bij hun grootouders”, erkent Vlieger. “Een tijdelijk probleem, want binnenkort zijn alle kwetsbare mensen gevaccineerd. Ook ontkennen we niet dat jonge, gezonde mensen lang last kunnen hebben van corona. Maar vaak komt dat volgens mij niet voor.”

Helemaal veilig is het plan van Herstel-NL dus niet. “Maar ik zie in de data en literatuur geen aanwijzingen dat de mogelijke problemen zo groot zullen worden dat zij de huidige disproportionele maatregelen rechtvaardigen. Elke dag die we binnen zitten neemt de nevenschade enorm toe, denk aan de toename van eetstoornissen en vrijwillige bedrijfsbeëindiging. En die problemen zijn niet zomaar gerepareerd. Het roer moet nú om.”

