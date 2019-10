Een goedmakertje van de boze boeren: een gratis ontbijt voor Den Haag

De ochtendzon schittert over de Hofvijver in Den Haag. Aan de ene kant ligt het Binnenhof, waar de rust nog overheerst. Aan de andere kant van het water nuttigen tientallen mensen een ontbijt, aangeboden door boeren.

Caroline de Wit, melkveehouder in de Beemster, biedt passanten koffie, broodjes, melk en eieren aan. Een paar kraampjes verderop worden broodjes shoarma bereid, voor de echte liefhebbers. Het is een bedankje aan Den Haag, de stad die gisteren duizenden demonstrerende boeren over de vloer had. De actie verliep soms grimmig, er was overlast, tramverkeer lag stil, de binnenstad moest worden afgegrendeld door grote wagens van defensie.

Caroline de Wit, melkveehouder in de Beemster. Beeld Bart Zuidervaart

Vandaag is die grimmigheid ver weg. De Wit proeft vooral sympathie bij de ontbijtgasten, vertelt ze. “Ik denk dat de veganisten een blokje om zijn, haha!” Ze lacht, maar de situatie is ernstig. Het bedrijf dat ze met haar man runt wordt bedreigd door strenge stikstofregels, vertelt ze. “We zijn een stal aan het bouwen voor honderddertig melkkoeien.” Maar het is de vraag wat de afgegeven vergunning nog waard is.

Haar boosheid richt zich in eerste instantie op D66. Kamerlid Tjeerd de Groot gooide vorige maand de knuppel in het hoenderhok door te pleiten voor een halvering van de veestapel. De Wit schrok, haar man ook. “Dat heeft veel kwaad bloed gezet, het is de belangrijkste reden dat we met z'n allen naar het Malieveld zijn gegaan.”

Beeld Bart Zuidervaart

Verderop deelt boerin Bianca Middelveld broodjes uit. Het ontbijt is het einde van een tweedaags avontuur. Haar man vertrok woensdagnacht in alle vroegte om eerst bij het RIVM te demonstreren en vervolgens door te rijden naar Den Haag. Zelf reisde ze later die ochtend af – met een veewagentje achter de auto om in te kunnen overnachten op het Malieveld. Hun bedrijf, vlakbij Hoogeveen, telt onder andere honderd melkkoeien en ligt tegen een Natura 2000-gebied aan. “We werken al heel goed samen met Staatsbosbeheer, we zorgen goed voor de natuur. En dan zou dat nu niet meer genoeg zijn?”

Wat Middelveld dwars zit, zegt ze, is dat Nederland ‘het braafste jongetje van de klas wil zijn'. “We hebben heel strenge stikstofnormen afgesproken met Europa.” Waarom, is haar een raadsel. “Duitsland is veel soepeler. Boeren in Nederland staan schaakmat. En ondertussen mag Schiphol verder groeien en gaat de Formule 1 in Zandvoort gewoon door.”

Aan het einde van de ochtend zit het bezoek aan Den Haag erop. In groepjes vertrekken de boeren, onder begeleiding van de politie, richting de A12 en A13. Het Kamerdebat over stikstof, dat aan het einde van middag begint, laten ze schieten. “Het werk wacht", zegt melkveehouder De Wit.

