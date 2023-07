Een goed geschiedenisboek is een spiegel voor het heden. Kijk maar naar de longlist voor de Libris Geschiedenis Prijs

Een spiegel voor het heden, zo omschrijft Trouw-columnist en schrijver Nelleke Noordervliet een goed geschiedenisboek. Hoe komt het dat Shell zo enorm groot werd dat het bedrijf invloed heeft op het reilen en zeilen van de hele wereld? En wat zegt een Grieks monument over hoe het Westen met zijn eigen verleden omgaat? Het is dit soort vragen waarmee de schrijvers op de longlist van de Libris Geschiedenis Prijs de lezer confronteren.

Noordervliet zit al enkele jaren namens Trouw in de jury. Zelfs een verhaal over een kathedraal in Antwerpen biedt volgens haar die spiegel. Zo neemt Wendy Wauters in haar boek De geuren van de kathedraal de lezer mee in de belevingswereld van de middeleeuwse kerkganger. “Dat kun je niet helemaal naar het heden toeschrijven”, zegt Noordervliet. Maar het zet wel aan tot denken over de functie van de kerk. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal was vroeger een gemeenschapshuis. “Nu is het een groot gebouw waar mensen fluisterend naar kunst kijken.”

Grote onderwerpen, onverwachte hoek

De boeken op de longlist gaan over grote onderwerpen, vindt Noordervliet, maar de schrijvers benaderen die vanuit een onverwachte hoek. Zoals Leonard Blussé die in zijn boek De Chinezenmoord schrijft over een unieke gebeurtenis in 1740, toen duizenden Chinezen in Batavia zijn vermoord door Europeanen. “Via die gebeurtenis krijg je een blik op de geschiedenis van kolonialisme en hoe voormalige koloniën werden bestuurd”, zegt Noordervliet. Ook Martin Bossenbroek verrast. Hij schreef over imperialisme en slavernij, maar dan in oostelijk Afrika en de Arabische wereld.

Behalve in de Arabische wereld doken de genomineerde schrijvers ook in verhalen die zich afspelen in onder meer Antwerpen, Bali en Griekenland. “Veel boeken hebben een internationale invalshoek”, zegt Noordervliet. “Dat vind ik goed. De belangrijke boeken gaan niet alleen over Nederland.”

Verhalend en persoonlijk

Noordervliet vindt het ‘verfrissend’ om te zien welke tijdsperiodes de genomineerde boeken onderzoeken. “Het lijkt soms alsof de geschiedenis pas begint vanaf de zeventiende eeuw.” Letterkundige Frits van Oostrom staat juist op de longlist met zijn boek over een van onze grootste literaire helden uit de middeleeuwen, Reynaert de Vos. “Of het boek over de geschiedenis van de Akropolis van Eric Moormann en Janric van Rookhuizen”, voegt Noordervliet toe. “Er worden weinig boeken over de klassieke oudheid uitgegeven in Nederland.”

Opvallend is ook dat de meeste boeken verhalend zijn geschreven. “Historici schrijven vaak academische proefschriften, waarin ze de feiten registreren en de bronnen verantwoorden”, zegt Noordervliet. “Maar er zijn steeds meer historici die een verhaal willen delen.” Dat moet wel historisch objectief blijven, vult ze aan, maar tegelijkertijd kunnen die verhalen ook een persoonlijke insteek hebben. Het is de taak van een historicus om de geschiedenis aan een breder publiek te vertellen, vindt Noordervliet. “Je begrijpt niets van het heden als je de geschiedenis niet goed begrijpt.”

De Libris Geschiedenis Prijs wordt jaarlijks in oktober uitgereikt. De prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, Nederlands Openluchtmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, Trouw en de VPRO. De winnaar krijgt 20.000 euro.

De longlist, in willekeurige volgorde De Zanzibardriehoek - Martin Bossenbroek De kampschilders - Jan Brokken De Chinezenmoord - Leonard Blussé Veel, klein en curieus - Geertje Dekkers Etty Hillesum - Judith Koelemeijer De Reynaert - Frits van Oostrom De Akropolis - Eric Moormann en Janric van Rookhuizen De geuren van de kathedraal - Wendy Wauters Hoog spel - Marcel Metze De macht van het verleden - Ivo van de Wijdeven

