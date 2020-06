Een gevangenis in Zeeland? ‘Ze moeten eens luisteren naar wat gewone Zeeuwen willen’

Het was even schrikken voor een hoop Zeeuwen, toen afgelopen weekeinde uitlekte hoe ‘Den Haag’ van plan is de provincie Zeeland te gaan compenseren voor het mislopen van de marinierskazerne in Vlissingen.

Duidelijk is dat een zwaar beveiligde gevangenis en rechtbank, extra spoorlijnen richting de Randstad en een expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit, zoals nu rondgaat in de geruchtenmolen, bepaald niet in goede aarde vielen. In Zeeland verwacht men heel andere dingen, als het gaat om een compensatie. Een petitie voor een betere regeling is nu zo’n 1500 keer ondertekend.

Veel liever verwelkomen de Zeeuwen bijvoorbeeld een museum of een pretpark, om toeristen aan te sporen naar de provincie af te reizen. En zo hebben ze nog wel tien voorkeuren, maar in ieder geval geen ‘instellingen die in andere delen van het land niet welkom zijn’, reageren petitietekenaars teleurgesteld op de plannen.

Besluit van 2012

De compensatie van het Rijk is in Zeeland hét onderwerp van gesprek, nadat in maart duidelijk werd dat de verhuizing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen definitief niet doorgaat. Een besluit dat al in 2012 door het toenmalige kabinet werd genomen en vervolgens jarenlang door twijfels werd omgeven.

Omdat het korps mariniers een verhuizing niet zag zitten, zocht staatssecretaris Visser (defensie) al sinds de zomer van 2018 naar een alternatieve vestiging in het land, zonder dit te bespreken met het Zeeuwse provinciebestuur. Mede daarvoor krijgt Zeeland een compensatie.

“Vel nou pas je oordeel als we het hele pakket presenteren”, roept de Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) op. Of de geruchten kloppen zegt hij niet, maar duidelijk is dat de provincie in ieder geval meer compensatie gaat ontvangen dan het pakket dat nu in de media de revue passeert. Afgelopen maandagavond overlegden Zeeuwse politici en afgevaardigden van het Rijk onder leiding van staatssecretaris Knops (binnenlandse zaken) en voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in het Provinciehuis in Middelburg. Wientjes geeft onafhankelijk advies over een passende regeling.

‘Geen kist met geld’

Als ze zich in Den Haag ruimhartig opstellen, zegt Van der Velde, moet over twee weken duidelijk worden wat de provincie krijgt. “Aan een kist met geld hebben we natuurlijk niets. We willen juist de fysieke effecten die de kazerne ons zou bieden gecompenseerd zien.”

Daarmee doelt hij op de groep jonge mariniers die zich alleen of met hun gezin vanuit de Utrechtse Heuvelrug in Zeeland zouden vestigen. De provincie vergrijst razendsnel, en snakt naar jong grut, constateert ook onderzoeksbureau Berenschot in een recent uitgebracht rapport naar de economische staat van Zeeland. Die maakte het bureau in opdracht van adviseur Wientjes.

Zeeland scoort matig als het gaat om bereikbaarheid en krapte op de arbeidsmarkt, concluderen de onderzoekers. Er werken relatief veel ouderen en er is zo weinig personeel beschikbaar dat bedrijven niet kunnen groeien of zelfs omvallen.

Ook ontbreekt het de provincie aan een bedrijf of instelling van enige omvang, die ongevoelig is voor schommelingen in de economie, staat in het rapport. Zeeland loopt wat economische groei betreft al achter op andere regio’s in het land en wordt bij een crisis relatief zwaar getroffen. ‘De economische weerbaarheid is verontrustend.’

Nieuw overheidsorgaan

In die zin zou het zeer gewenst zijn als zich alsnog een nieuw overheidsorgaan in de provincie vestigt, zegt econoom Thijs Geijer van ING, die onderzoek doet naar de Zeeuwse economie. Een instelling die veel nieuwe werknemers aantrekt in de provincie.

“Ik begrijp de sentimenten van de inwoners, toerisme bijvoorbeeld is ook heel belangrijk voor de provincie, maar Zeeland heeft echt een demografische impuls nodig. En de bereikbaarheid is echt onvoldoende, dus helpen nieuwe spoorlijnen ook. Maar goed, die plannen liggen er nu ook al jaren.“