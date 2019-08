Een festival over politiek en democratie, wie wil daar nou heen?

Met de voeten in het zand en een drankje in de hand discussiëren over de gezondheidszorg of het onderwijs. Naderhand touwtjespringen, dansen of leren speechen als Obama. Het moet allemaal kunnen op het Democratiefestival dat vandaag en morgen plaatsvindt in Nijmegen. Het evenement is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Hoewel de populariteit van festivals in Nederland de pan uit rijst, loopt het nog niet storm bij het gratis Democratiefestival, ondanks een imposante line-up. “De laatste dagen is het wel aangetrokken, we naderen nu de bovenlimiet van 3500 bezoekers per dag. Al weten we nog niet of iedereen ook komt opdagen”, zegt woordvoerder Elly Klut van de VNG. “Een nieuw festival is moeilijk onder de aandacht te brengen. Het thema is misschien ook lastig, maar we wilden het toch graag een keer proberen.” De inspiratie werd opgedaan in Scandinavische landen, waar vaker dergelijke festivals worden georganiseerd.

Boze burgers

“Natuurlijk komen mensen opdraven die dit voor hun werk doen, zoals ambtenaren en lokale politici”, zegt Menno Hurenkamp, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit voor Humanistiek. Hij doet onderzoek naar participatie en democratie. “Een ander publiek bereiken is lastig. De gewone burger moet ook nog het gras maaien. En boze burgers nemen hun taak serieus, maar doen dat liever vanaf de zijlijn.”

De organisatie hoopt juist publiek te trekken dat doorgaans niet zo betrokken is, of de nodige frustratie uit via social media over de politiek. Klut: “We horen hun mening graag, maar weten niet of ze komen.”

Referendum

Vanuit verschillende gemeenten vertrekken er bussen naar Nijmegen. Alle burgemeesters, dijkgraven en commissarissen van de koning in Nederland kregen namelijk een uitnodiging om met een bus vol inwoners naar het festival te komen. ­Hurenkamp: “Allicht inspireert het de bezoekers, dat zou mooi zijn. Maar wil je onbehagen en frustratie wegnemen, dan helpt het vooral om mensen zélf de democratie te laten ­ervaren, bijvoorbeeld door een referendum ­serieus te nemen.”

Aan het gratis toegankelijke festival hangt natuurlijk wel een prijskaartje: het kost de overheid ruim een miljoen euro. “Dat klinkt als een hoop geld, maar het is peanuts vergeleken met de bedragen voor ­bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek”, relativeert Hurenkamp. “Iets als opera vinden we toch ook belangrijk om te subsidiëren?”

Debat, Lezingen en vermaak

Het eerste Democratiefestival vindt vandaag en morgen plaats op stadseiland Veur-Lent in Nijmegen. Actuele maatschappelijke debatten en lezingen worden afgewisseld met luchtig vermaak. Op het strand zijn podia en tenten waar meer dan zestig sprekers, al dan niet uit de politiek, hun opwachting maken. Zo komen onder anderen minister Kajsa Ollongren, journalist Joris Luyendijk, historicus Maarten van Rossem, documentairemaker Sunny Bergman en staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

De toegang is gratis, maar ­bezoekers moeten zich vooraf aanmelden. Voor informatie, zie: democratiefestival.nu

