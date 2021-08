Een expositie toont de slavenhoudende kant van Belle van Zuylen

Belle van Zuylen, icoon van de Verlichting, profiteerde van slavernij. Hoe erg dat is, mogen bezoekers van Slot Zuylen zelf bepalen.

De tentoonstelling ‘Slot Zuylen en slavernij’ oogst niet bij voorbaat allerwegen applaus. “Kan Belle van Zuylen nog onze protofeministische heldin zijn?”, vroeg Trouw-columniste Nelleke Noordervliet vorige maand geërgerd, onder verwijzing naar de expositie: moeten we voortaan telkens als haar naam valt ‘met afkeuring vermelden dat ze slavernij in stand hield?’

Willem te Slaa zal op die vraag geen ja en geen nee zeggen. Hij mag zich sinds een jaar directeur noemen van het schitterende Slot Zuylen, aan de Vecht tussen Maarssen en Utrecht. Direct na zijn aanstelling dook kunsthistoricus Te Slaa in de archieven, op zoek naar materiaal voor deze expositie.

Het slavernijverleden van Utrecht

Daar begon hij al mee voor de publicatie, in juni, van de studie die Utrecht liet doen naar het slavernijverleden van de stad. Vele bewoners van buitenhuizen aan de Vecht zoals Slot Zuylen dankten hun rijkdom aan slavernij, zo was een van de bevindingen. Te Slaa: “Wellicht dat onze expositie ook anderen in de omgeving inspireert tot onderzoeken en exposities over het eigen koloniale verleden.”

Te Slaa vond bijvoorbeeld boedelakten met opsommingen van de waardepapieren in het bezit van de beroemdste bewoner van het slot, Belle van Zuylen (1740-1805), en haar familie. Daaronder obligaties en aandelen in koloniale ondernemingen als VOC en WIC, en in Surinaamse plantages. In drie vertrekken kunnen bezoekers die vanaf zaterdag zien.

Een vroege uitblinker

Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, zoals haar echte naam luidde, werd in het slot geboren. Ze bleek al jong een uitblinker: ze kreeg lessen in wiskunde en woonde colleges natuurkunde bij aan de universiteit, waar zij als meisje niet mocht studeren.

Ze produceerde gedurende haar leven een onwaarschijnlijke stroom van brieven en essays en meerdere boeken. Daarmee verwierf ze vanaf de vorige eeuw een iconische status als voorvechtster van verlichtingsidealen als vrijheid en gelijkheid, vooral van vrouwen. Er kwam een Bellle van Zuylen Instituut voor Vrouwenstudies, een naar haar vernoemde leerstoel, en een lezing en een schrijversprijs, de Belle Van Zuylenring, in 2019 verleend aan de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie.

Wat wist Belle eigenlijk?

Hoe rijmde Belle van Zuylen haar verlichtingsideeën met haar profijt van slavenarbeid? Waarom heeft ze (voor zover bekend) nooit expliciet stelling genomen tegen slavernij, zoals bijvoorbeeld tijdgenoten Betje Wolff en Aagje Deken wel deden? Te Slaa: “Zulke vragen moet je wel stellen, maar het is niet zinvol om een oordeel te vellen op basis van aannames. Bedenk dat Belle het werk van verlichtingsfilosoof Voltaire goed kende, en die schreef over de suprematie van het witte ras. Wat vond Belle daarvan?”

Dat Van Zuylen wel degelijk een protagonist van de verlichting was, bleek al uit haar eerste boek. Toen ze 23 was publiceerde ze een satire op de adel, die haar vader uit de handel liet halen. Maar onterven deed hij haar niet, zoals blijkt uit de geëxposeerde boedelakten.

“Kijk”, wijst Te Slaa op enkele prenten aan de muur: een plantage in vogelvlucht, slavenarbeiders op de Surinaamse plantages ‘Alkmaar’ en ‘Nijd en Spijt’, waarin de familie had belegd. “Bedoeld voor eigenaars in Nederland, maar de bruutheid van het slavernijsysteem blijft buiten beeld.” Wat de vraag oproept wat Belle eigenlijk wist over slavernij, en of ze in haar maag zat met haar geërfde koloniale rijkdom.

Teruggeven? Aan wie?

Te Slaa: “In het laatste deel van haar boek Drie vrouwen vraagt iemand aan het personage Constance of ze haar niet erg eerlijk verkregen koloniale bezit niet zou moeten teruggeven. ‘Hoe zou ik dat moeten teruggeven?’, antwoordt ze. En ze voert aan: ‘Ik geef veel weg, overal waar ik kom’. Verwoordt Belle via Constance haar eigen worsteling? Dat weten we niet zeker.”

Antwoorden laat Te Slaa graag aan de bezoeker. Hij hoopt met dit actuele thema nieuw, jong publiek aan te boren, met andere wortels in de koloniale geschiedenis dan het gangbare publiek. Ook wie hecht aan Van Zuylens verdienstelijke status is welkom. “Wij halen niets weg. We voegen alleen iets toe. Het verhaal wordt completer. Smetteloze helden bestaan niet.”

