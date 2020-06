Een enkele coronaboete heeft geen gevolgen voor Verklaring Omtrent Gedrag

Als het bij één boete is gebleven, wordt deze niet meegenomen in de beoordeling van de VOG-aanvraag, laat het ministerie van justitie en veiligheid weten. Het gaat om boetes opgelegd aan meerderjarigen van 390 euro. Hoewel het volgens justitie gaat om een serieus feit - overtreding van de coronaregels - erkent het ministerie tegelijkertijd dat ‘de maatregelen in een kort tijdsbestek zijn getroffen’ en ‘de Nederlandse bevolking hieraan moet wennen’.

De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het invullen van een baan of taak in de samenleving. In sommige sectoren, zoals bij kinderdagverblijven of elders in de zorg, is deze verklaring verplicht.

Meerdere coronaboetes

Als een VOG-aanvrager meerdere coronaboetes heeft gekregen, dan kijkt justitie of de strafbare feiten een risico zijn voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, aldus het ministerie. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet.

Uit de laatste cijfers van justitie van eind mei, blijkt dat er in Nederland inmiddels zo'n 18.000 coronaboetes zijn uitgedeeld. Hoewel justitie met de VOG soepel omspringt, geldt dat niet voor het strafblad: bij een strafbeschikking boven de honderd euro, krijg je gewoon een justitiële aantekening: corona of geen corona.

Advocaten roepen mensen op: kom in verzet tegen coronaboete

De noodverordening rammelt, stellen advocaten. Gedragsregels zijn onduidelijk en strijdig met grondrechten. En dat is kwalijk, want mensen worden fiks gestraft bij overtreding. De strafpleiters roepen mensen op in verzet te komen.