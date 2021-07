Een eigen soundtrack voor Gronings dorp Doodstil

Waarom zou je steden en dorpen een eigen lied geven, maar niet een eigen tune? In het Groningse dorp Doodstil wordt op woensdag zo’n soundtrack onthuld.

Ze dachten bij de gemeente Het Hogeland heel even dat het een grap was, lacht componist Jos Jansen van audiobureau Big Orange.

Het bureau maakt ‘audio-experiences’, onder meer voor musea – het Rijksmuseum, bijvoorbeeld. “We zaten te brainstormen, over steden en dorpen die soms een eigen lied hebben, maar eigenlijk nooit een eigen soundtrack. Zouden wij die niet kunnen maken, vroegen we ons af?”

Zo kwam van het een het ander, en het dorp in kwestie was gauw gevonden: dat moest natuurlijk Doodstil worden, voor de extra uitdaging. Want: hoe giet je Doodstil in een geluid? Ze belden de gemeente. Daar waren ze al snel enthousiast.

‘Het begint met de wind’

De componist ging op zoek naar de kernwaarden van het dorp, dook in de geschiedenis. Onderzocht wat er leeft, hoe het voelt om er te wonen. “De brug piept op een bepaalde manier. De slagboom maakt een specifiek geluid. En de wind. Het waait er vaak hard, dat heb ik een centrale rol laten spelen.”

Doodstil is geen oud dorp, zegt hij, je hoort er vaak joelende en spelende kinderen. En de vogels natuurlijk. “Het begint met de wind, dan hoor je de brug, een bootje, het is zomer. Dat zwelt aan, vervolgens begint er pianomuziek, gevolgd door moderne en klassieke instrumenten. Eigenlijk is het heel zen en rustig, een soort verstilde filmtrack. En dan bouwt het ook weer af, hoor je alleen nog de wind waaien.”

Een serieus randje

De dorpelingen zijn blij met het geluid en herkennen hun dorp erin, vertelt Goos Gosling Slotegraaf van de vereniging Dorpsbelangen. Maar, zegt hij: er zit ook een serieus randje aan de dorpstune. De gemeente Het Hogeland ontstond begin 2019 toen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond fuseerden. De afstanden zijn groter geworden, zegt Gosling Slotegraaf, als er nu iets speelt in het dorp wandel je niet zomaar even meer het gemeentehuis binnen. “Door de schaalvergroting krijg je het gevoel dat je niet meer gehoord wordt. We zijn muggenpoepjes op de kaart van de gemeente.”

In oppervlakte is Het Hogeland de op één na grootste gemeente van Nederland, zegt Gosling Slotegraaf. “Dat maakt het moeilijk voor de kleine dorpen, zoals Doodstil, om hun eigen identiteit te bewaren.”

Gaat een soundtrack daarbij helpen? Het is in elk geval iets eigens, zegt hij. “Ik hoop dat het te pas en te onpas gebruikt gaat worden. Ik zet het in elk geval op onze Facebookpagina. En ik download ‘m als ringtone.”

Dat kan: Jansen van Big Orange maakte speciaal daarvoor een korte versie. De hele soundtrack duurt drie minuten.

Lees ook:

Ook coole kinderen zonder rijke ouders kunnen nu harp spelen, dankzij de ‘Ikea-harp’

De harp is populair onder kinderen, maar blijft door de hoge aanschafprijs vaak buiten bereik. Met de Harp-E, goedkoper én zelf in elkaar te zetten, gaat dat veranderen.