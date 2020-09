Een dringend advies krijgt Eindhoven nog niet massaal aan de mondkapjes

Goh, wat is het lang geleden dat ze hier is geweest. Ruim een half jaar heeft de 78-jarige Betsie van Hal de Eindhovense binnenstad angstvallig gemeden. Maar nu wandelt ze met drie zussen, van wie er één ziek is (geen corona), door het winkelgebied. Allen dragen het mondkapje onder de kin, klaar om het over neus en mond te trekken als ze ergens naar binnen lopen. Ze zijn ver in de minderheid, constateert Van Hal. "Kijk om je heen, je ziet bijna niemand met een kapje toch? Het valt me echt op. Misschien omdat ik eigenlijk best bang ben. Ik hoor toch bij de ouderen natuurlijk.”

Ze heeft gelijk, de zussen behoren tot de minderheid. Maar wie vaker in het winkelgebied vertoeft, merkt wel degelijk een verschil tussen maandag en dinsdag. Het mondkapjesadvies van burgemeester Jorritsma, als voorzitter van de veiligheidsregio, heeft een beetje effect. Marginaal, maar toch. In zijn smalle schoen- en sleutelmakerij in de Rechtestraat krijgt Hans van het Sant meer mensen met een mondkapje binnen dan een dag eerder. Maar hij is niet van plan om zijn klanten te verzoeken er een te dragen. Laat staan de toegang te weigeren, een mogelijkheid die premier Mark Rutte opperde tijdens de persconferentie. "Je moet geen discussie met klanten aangaan. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid, ik heb een scherm waarachter ik me veilig voel. Als het druk is, blijven de meeste mensen al buiten staan. De meesten houden wel rekening met elkaar. Twee erin, twee eruit. Dat werkt feilloos.”

Winkelend publiek in Eindhoven. Ondanks dringend advies van burgemeester John Jorritsma dragen weinig mensen een mondkapje. Beeld Merlin Daleman

Eigen afweging

In de drogisterij een paar deuren verderop is het veel drukker. Vakken voor de kassa moeten ervoor zorgen dat in de rij anderhalve meter afstand wordt bewaard, maar dat lukt deze middag niet altijd. Mondkapjes zijn een uitzondering onder het publiek, al worden ze opeens wel wat meer verkocht. Net als vrijwel alle retailketens stelt ook Kruidvat het dragen niet verplicht. Het personeel mag een eigen afweging maken. Die is voor iedereen persoonlijk. De ploeg die aan het einde van de dag dienst heeft, draagt meer mondkapjes dan de vroege ploeg.



In de damesmodezaak waar ze de leiding heeft, loopt Ilona Wijntjes al de hele dag met een mondkapje op. Het is voor het eerst dat ze dit doet, het advies van de veiligheidsregio heeft haar bewuster gemaakt van het besmettingsrisico in de winkel. Wijntjes noemt het 'een slimme zet' van burgemeester Jorritsma en vindt het fijn als klanten er rekening mee houden. Het merendeel doet dat vooralsnog niet. "Maar ook wij zullen niemand weigeren. Dat kan niet. In deze tijd moet je er als winkelier uithalen wat erin zit, dan ga je niemand de toegang ontzeggen.”

Zo lijkt het advies vooralsnog niet voor veel verandering te zorgen. Links en rechts stellen mensen dat een verplichting duidelijker zou zijn. Het huidige advies mag dan dringend zijn, het heeft nog iets vrijblijvends. "Op drukke plaatsen zoals hier zou ik het veel fijner vinden als iedereen een kapje op heeft", zegt studente Evelien Smit (17), een van de weinige jongeren die er een draagt. "We moeten het nu in één keer goed aanpakken, anders blijft de besmettingskans te groot.”

Dat vindt ook Paul Bol, al heeft hij ook een zakelijk belang. De marktkoopman verkoopt mondkapjes en heeft -naar eigen zeggen 'voor het eerst in maanden een druk bedrijf'. "Ineens dringt het besef door bij de mensen. Al zie ik, als ik om me heen kijk, de meesten nog zonder kapje de winkels ingaan. Daarom moet je het landelijk verplicht stellen. Hier hebben we toevallig een burgemeester die het belangrijk vindt. Maar met zo'n advies blijf je discussie houden en trekken veel mensen zich er niets van aan.”

Lees ook:



Thuiswerken, minder reizen en lege tribunes

Het kabinet neemt strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe regels gaan dinsdag om 18.00 in en gelden in eerste instantie voor drie weken. Wat verandert er allemaal?