Een dreun voor Amsterdam: ‘levend museum’ Radio Rotor sluit de deuren

In de aanbieding: een LoRa Hat voor een Raspberry Pi. Een gewoon mens duizelt van overtollige informatie in Radio Rotor, speciaalzaak voor elektronicaonderdelen. Des te knapper is het dat de eigenaars, broers Kees (63) en Peter (55) Michels, alles kunnen toelichten. “Het leukst is als iemand met een probleem komt en wij hem technisch iets wijzer maken, zodat hij het kan oplossen én wij iets verkopen”, zegt Kees.

‘Hij’, ja. Want dit is een typisch walhalla voor mannen. “Hun speelgoedwinkel”, noemt de eigenaar het. “Mannen bouwen met onze hulp amateurzenders, 3D-printers, computers, weerstations, versterkers, modelspoorbanen en eigen home automation systems. In het weekend gingen ze op vossenjacht om door uitpeilen een zender op te sporen.” Ook een mooie herinnering: vroeger kwamen vriendengroepen uit het hele land op zaterdag luisteren naar de luidsprekers die Kees gebouwd had. “Doe-het-zelvers bouwden die na. Hoge kwaliteit die afgebouwd in de winkel drie keer zo duur was.” Maar ja, hobby’s veranderen ook.

‘Nog tien van dit soort zaken in Nederland’

Opgericht in 1936 – de begintijd van de radio – gaat Radio Rotor in de Amsterdamse Kinkerbuurt per januari de deuren sluiten. Elektronicazaken in het hele land blazen langzaam maar zeker hun laatste adem uit. Techniek Nederland vertegenwoordigt de technische detailhandel, en denkt dat er ‘nog tien’ van dit soort zaken bestaan. Retail Insiders zag in 2016 het aantal zelfstandige elektronicawinkels in tien jaar gehalveerd tot ruim duizend stuks.

In het kantoortje achterin de winkel klinkt hondengeblaf: het sein dat iemand de voordeur opent. Het is vaste klant Robert Riede (67). Het is vaste klant Robert Riede (67), oud-technisch rekenaar, die werkt in vier repair cafés. Hij legt een onbegrijpelijk wensenlijstje op de vitrine, met cermet potmeters en chassisdelen. “Ik moet me haasten om alles voor mijn projecten nog op tijd te halen”, zegt hij. “We waren verslagen toen we hoorden over de sluiting. Veel medereparateurs noemen dit een verlies voor Amsterdam.”

Robert noemt Radio Rotor een ‘levend museum’. “Ja, de gemeente moet bijspijkeren”, grapt Kees.

De broers namen de winkel in 2003 over. Kees Michels werkte er al sinds 1983. In de afgelopen veertig jaar zag hij het landschap veranderen. “Ten eerste de techniek. In de jaren tachtig moest je alles zelf bouwen en solderen. De technische diensten van bedrijven bouwden bijvoorbeeld schakelkasten en kwamen bij ons voor onderdelen. Maar die diensten zijn allang opgedoekt. Jongelui bouwen niet meer zelf.” Peter vanachter zijn beeldscherm: “Overal is wel een app voor”.

Daarna verkochten ze per maand een kilometer coax-kabel voor tv-aansluitingen, vervolgt Kees. “Netwerkkabels kwamen in dozen van 100 meter. Per kwartaal ging er een pallet met 90 kilometer doorheen.” Tot na zelfbouw ook kabels overbodig werden.

Goedkoper bij bol.com

Sinds 2010 is internetverkoop een zware concurrent, zeker toen er steeds meer vanuit China werd verkocht. Het levert vervelende klanten op: “Die hebben op internet iets gekocht, en vragen hier uitleg”, zegt Kees. Of ze vragen of ze een foto mogen maken. “Zo flauw als ze ons de verkoop niet gunnen, nadat wij het helemaal hebben uitgezocht.” Peter: “Nog erger: Iemand die zich alles laat uitleggen, en dan voor je neus gaat googelen voor een betere prijs”. Kees: “Laatst wees iemand me op zijn schermpje hoeveel goedkoper het is bij Bol.com”.

Geblaf. Een klant te voet, een meneer met grijs haar, net zoals de eigenaren deze eeuw achter de toonbank grijs zijn geworden. Hij legt ‘een dingetje’ op de toonbank. Kees speurt een ‘rommelbak’ erop na: “Deze plug wordt wel een dingetje.” Dezelfde is niet voorradig, maar misschien lukt het met deze twee verloopstukjes wel? Dat is dan één euro. “Mag ik pinnen?”, vraagt de man. “Betaal volgende keer maar”, zegt Kees.

Er is een vaste klantengroep, elke leeftijdsgroep met eigen interesse. De oudsten uit de ‘buizentijd’, daarna de transistoren, daarna de pc. Veel witte mannen, ja. “Er komen ook anderen, bijvoorbeeld van garages. Die kopen weerstandjes om de boardcomputer van de auto te omzeilen als de airbag defect of verdwenen is. Levensgevaarlijk.”

Coronacrisis en wegwerkzaamheden

Het kantelpunt was corona. Alle theaters, festivals, musea en bedrijfsfeesten lagen stil. Paradiso, theater DeLaMar, Stedelijk Museum, hotels, iedereen wist Radio Rotor te vinden. “Een klant met vijf geluidstechnici moest ze allemaal ontslaan.” Als nekslag werd na corona de Kinkerstraat langdurig opengebroken. “De trams stoppen hier niet meer.”

Dan stapt aan het eind van de ochtend toch een vrouw de winkel binnen, 'een radiofreak’. Ze heft haar armen van wanhoop in de lucht: “Gaan jullie sluiten?” Ja, ook de broers zijn er triest van. “Is er geen overname?” “Wilt u het overnemen?”, klinkt de wedervraag. Veel klanten komen straks in de problemen, voorspelt ook zij.

Neem alleen al die honderd soorten platte batterijtjes die hier op voorraad liggen. Of stel dat je een speciale zekering nodig hebt. “Ga dat maar online zoeken, eentje van 5x20 millimeter, van 0,63 ampère”, zegt Kees. “Traag!”, vult Peter aan. Met leedvermaak: “Laat die maar eens opsturen”.

