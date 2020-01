Een derde van de xtc-advertenties op het darkweb verwijst naar Nederland

De onderzoekers bekeken dik 102.000 aanbiedingen van drugs op Alphabay, de marktplaats die door de Amerikaanse autoriteiten uit de lucht is gehaald. Een Nederlandse verwijzing komt op verschillende manieren voor: de verkoper zegt dat hij of zij de drugs hier vandaan verscheept, de naam van de verkoper bevat een referentie naar Nederland, of de aanbieding spreekt over drugs van ‘Nederlandse kwaliteit’.

Volgens TNO-onderzoeker Rolf van Wegberg zeggen die verwijzingen vooral iets over het imago van Nederland als drugsland. “Blijkbaar helpt het om je koopwaar als zodanig in de markt te zetten. Ik denk dat verkopers verwachten dat ze er meer door zullen omzetten, of dat ze er een hogere prijs voor kunnen vragen.” Opvallend is wel dat uit het onderzoek niet blijkt dat de Nederlandse advertenties ook daadwerkelijke een betere omzet hebben.

Van Wegberg benadrukt dat de resultaten niet betekenen dat al die drugs echt uit Nederland komen. Al is er op het darkweb wel een prikkel om eerlijk te zijn, omdat recensies van kopers belangrijk zijn op de verder anonieme markt. “Kopers kunnen bijvoorbeeld inschatten hoelang het pakket onderweg is als ze weten waar het vandaan komt. Maar bewijs dat het allemaal ook echt hier vandaan komt, is dat niet”, zegt Van Wegberg.

Dat het darkweb, een deel van het internet waar je met een speciale browser op kunt komen, populair is voor drugshandel, is al langer bekend. Volgens de Nationale Drugs Monitor 2018 van het Trimbos Instituut is de omzet van de drugshandel op marktplaatsen op het darkweb sinds 2013 verdubbeld en is het aantal verkopers verzesvoudigd. De pakketten met drugs worden veelal via de reguliere post naar de besteller verstuurd.

Hoewel de database van Alphabay tot 2017 loopt, omdat de marktplaats toen offline ging, heeft Van Wegberg geen reden om aan te nemen dat de marketing-technieken op de huidige drugsmarkten heel anders zijn. “Sterker, Alphabay was marktleider en daarmee het centrale platform, nu bestaan er veel markten naast elkaar. Dat betekent dat verkopers juist meer marketing-technieken zullen toepassen om op te vallen.”

Lees ook:

De twee gezichten van het Nederlandse drugsbeleid

D66 vindt de oorlog tegen drugs een ‘heilloze weg’, maar volgens de ChristenUnie is de strijd nog niet eens begonnen. Eén ding is duidelijk: het Nederlandse drugsbeleid hinkt al decennia op twee gedachten.

Online drugshandel loopt opnieuw klap op met oprollen zwarte markt

De politie rolde in mei vorig jaar opnieuw een zwarte markt op het darknet op voor drugs en ander illegaal spul. Handelaren lijken het langzaamaan beu te worden en beginnen eigen winkels.