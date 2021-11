Een coronapas in de sportschool? ‘Dat is niet de sleutel’

Gewapend met een plantenspuit en een geel huishouddoekje maakt Laura Brinkman (64) zich op voor anderhalf uur sporten. Grondig maakt ze de climber schoon. “De trap”, noemt ze het fitnessapparaat voordat ze erop stapt. De plantenspuit met desinfectiemiddel heeft ze gekregen van Personal Fitness Center, haar sportschool buiten het centrum van Zaandam. Het doekje moest ze zelf meenemen. Zonder schoonmaakspullen mag ze niet sporten.

Doekjes controleren

“Zo’n plantenspuit is niet het eerste waar je aan denkt bij fitness”, geeft Martijn van Braam (31), mede-eigenaar van Personal Fitness Center, toe in de koffiehoek. “Er zijn mensen die hier sporten en, terwijl ze trainen, in de gaten houden of iedereen wel een doekje heeft.”

De plantenspuit is een van de coronamaatregelen die Van Braam heeft genomen, naast een verplicht reserveringssysteem waardoor het niet te druk wordt, en dat tevens helpt leden op te sporen, mocht er een coronabesmetting in de sportschool hebben plaatsgevonden. “Onze leden voelen zich veilig.”

Hij doet er al alles aan, en nu komt de coronapas, het toegangsbewijs met QR-code, daar waarschijnlijk nog eens bovenop. Van Braam vraagt zich af wat de meerwaarde ervan is. “Er is nooit bewezen dat er heel veel besmettingen in de sportschool zijn. Ook de afgelopen maanden niet. Een coronapas in de sportschool is niet de sleutel.”

Plantenspuiten met desinfectiemiddel staan klaar in de sportschool. Beeld Patrick Post

‘Geen goed plan’

Als ze klaar is, maakt Brinkman de halters met haar gele doekje schoon. Wat heeft de coronapas voor zin, vraagt ze zich af. “Ook al ben je gevaccineerd, dan kun je nog besmettingen oplopen. Wel word je minder ziek. En kunnen de ongevaccineerden straks nergens meer komen? Of moeten die overal een coronatest doen om toch ergens binnen te komen? Van elke dag een staafje in je neus raakt je slijmvlies geïrriteerd”, weet ze als oud-verpleegkundige.

Drie tot vier keer per week is Brinkman te vinden in Personal Fitness Center. “Dit is mijn uitlaatklep.” Met een coronapas komen de ongevaccineerden niet meer, verwacht ze. “Als mensen niet sporten en dikker worden, krijg je weer andere ziektes, zoals obesitas en hart- en vaatzieken, weet ik uit ervaring. Ook in dit opzicht vind ik de coronapas geen goed plan.”

Heel veel opzeggers

Zijn fitnesscenter gaat eronder lijden, vreest Van Braam. Hij voorspelt opzeggers. “Hoeveel mensen die lid zijn van een sportschool gaan er met plezier naartoe? Als mensen zich nu al naar de sportschool moeten slepen en zich straks ook nog moeten laten testen om te sporten, dan komen ze niet. Iedere sportschool heeft zulke leden. Je krijgt heel veel opzeggers in de sportschoolbranche.”

Inkomstenverlies kan hij zich niet veroorloven. Noodgedwongen moest hij verhuizen met zijn sportschool. Daarom heeft hij kosten moeten maken voor een noodtent van 865 vierkanter meter, gelegen in de schaduw van nieuwbouwwoningen met het uiterlijk van Zaanse huisjes in de wijk Westerwatering. “We moeten juist groeien. Het is de enige manier om te overleven.”

Kiezen tussen twee kwaden

Nog helemaal fris neemt Jeffrey Schurink (29) plaats op de roeitrainer. Het is hier goed geregeld, meent hij, al kunnen twee roeistoelen wel wat verder uit elkaar staan. Als psychiatrisch verpleegkundige ziet hij dat zijn collega’s op de ic het werk niet aankunnen en dat de zorg weer vastloopt.

Hij juicht daarom de komst van een coronapas toe. “In een fitnessruimte kun je afstand houden. Maar groepslessen vormen een aardige besmettingshaard. Dan loop je eerder dicht langs elkaar heen. Dat ongevaccineerden niet kunnen sporten is een beperking. Maar als de besmettingen oplopen, moeten de sportscholen en horeca weer dicht. Het is kiezen tussen twee kwaden en de coronapas is de minst kwade.”

