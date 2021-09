Een coronapas aanvragen is nog een heel gedoe voor de 81-jarige Ab Rosbag

Een computer heeft hij niet. “En dit is mijn telefoon”, zegt Ab Rosbag (81), terwijl hij een eenvoudig uitklapbaar modelletje laat zien. Daar kan hij de coronacheck-app niet op installeren. Een geprint bewijs is een alternatief.

Rosbag nam als worstelaar deel aan de Olympische Spelen van 1960, maar de worsteling met de overheidssite waar hij het vaccinatiebewijs kan krijgen, gaat hij liever niet alleen aan. Daarom stapt hij deze middag de bibliotheek in de Utrechtse wijk Overvecht binnen.

De bieb biedt sinds enkele maanden hulp bij digitale communicatie met de overheid. Het is een nieuwe taak die de bibliotheken van het kabinet hebben gekregen. De meeste bibliotheken in het hele land bieden die dienst inmiddels aan. Toevallig net op tijd om ouderen te helpen met het coronatoegangsbewijs, dat vanaf zaterdag verplicht is in theaters, bioscopen en de horeca.

Kaarten in de kantine

Rosbag is een van de vele Nederlanders zonder DigiD: een wachtwoord en gebruikersnaam om in te loggen op overheidssites. Dat heeft hij wel nodig voor een papieren coronatoegangsbewijs. “Ik zit bij de kaartclub van de voetbalvereniging”, zegt Rosbag. “Met een paar jongens in de kantine. Maar om binnen te komen, heb je een coronabewijs nodig. Trouwens ook als ik met mijn vrouw in de stad een kopje koffie wil drinken.”

De ouderenbonden Anbo en KBO-PCOB waarschuwen al maanden voor de drempels die het digitale coronatoegangsbewijs opwerpt. Een deel van de bevolking heeft geen smartphone en kan de coronacheck-app niet installeren. Voor een geprint bewijs is een internetverbinding, printer en een DigiD nodig.

Wie dat niet heeft, kan bellen met een telefoonnummer van de overheid en een papieren coronatoegangsbewijs via de post aanvragen. Maar volgens de ouderenbonden zijn de wachttijden daar lang, en wordt de verbinding soms plotseling verbroken.

Geel vaccinatieboekje als coronapas

Ook is het coronatoegangsbewijs per post geen oplossing voor ongevaccineerden, die afhankelijk zijn voor een toegangstest. Die uitslag van die test is namelijk maar 24 uur geldig. Anbo heeft het bij het ministerie van volksgezondheid aangekaart. En ook wie bij vaccinatie heeft aangevinkt dat zijn gegevens niet gedeeld mogen worden, heeft een probleem. Die moet contact opnemen met de huisarts of GGD die de prik heeft gezet om een toegangsbewijs te kunnen krijgen.

De ouderenbonden willen liefst dat het gele papieren vaccinatieboekje voor het buitenland ook geldt als coronapas. “Dat hebben de meeste mensen thuis liggen”, zegt woordvoerder Sven Stijneman van KBO-PCOB.

Voor oud-worstelaar Rosbag komt de redding in de vorm van bibliotheekmedewerker Lola de Koning. Ze neemt hem mee naar een glazen spreekkamer achter de balie, en helpt hem bij het aanvragen van een nieuwe DigiD. “Het is nog een heel gedoe”, zegt Rosbag als hij het hokje weer verlaat. “Een kennis wilde me al helpen, maar ik vraag me af of het hem gelukt was.”

De bibliotheek in Overvecht krijgt dagelijks tientallen telefoontjes over de coronapas. Wie hulp nodig heeft, kan binnenlopen op het spreekuur, iedere middag. De Konings collega Floor van Heugten hielp vorige week dagelijks ongeveer zes mensen per dag met hun toegangsbewijs. “Nee, ze zijn niet geïrriteerd als ze hier binnenkomen. Vaak wel gestrest of onzeker over hun digitale vaardigheden. Soms staat het zweet hen op het voorhoofd.”

Een doos chocolaatjes als dank

Het zijn mensen van alle leeftijden die worstelen met de corona-app, benadrukt Van Heugten. Ook twintigers en dertigers die bijvoorbeeld de taal onvoldoende beheersen. Wie een smartphone heeft, krijgt hulp bij het installeren van de app, anderen gaan met een geprint bewijs naar huis. “De dankbaarheid is groot”, zegt Van Heugten. “Ik kreeg al een doos chocolaatjes.”

Rosbag krijgt zijn DigiD-inlogggevens thuisgestuurd. Woensdag komt hij terug voor stap twee: De Koning kan hem dan helpen een cororatoegangsbewijs te printen. “Mooi op tijd voor het kaarten zaterdag”, zegt Rosbag.

De drie wegen naar een coronatoegangsbewijs 1. De coronacheck-app op de smartphone, te installeren via de appstore. 2. Een geprint coronatoegangsbewijs, via de website www.coronacheck.nl . Inloggen met DigiD is nodig. 3. Via telefoonnummer 0800-1421. Dan kan ook zonder DigiD een papieren coronatoegangsbewijs worden aangevraagd.

