Eén coronamaatregel is een blijvertje in pretparken

Pretparken en dierentuinen denken niet graag terug aan afgelopen anderhalf jaar, toen ze geen of nauwelijks bezoekers konden ontvangen vanwege corona. Toch is er één coronamaatregel waar zij geen afscheid van willen nemen: het tijdslot. Als zaterdag een eind komt aan zo’n beetje alle coronamaatregelen die in Nederland nog gelden, houden pretparken als De Efteling, Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark Slagharen en de Beekse Bergen vrijwillig vast aan het tijdslot en online reserveringen.

Wel een begintijd, geen eindtijd

Berucht zijn de lange wachtrijen op drukke dagen, als alle bezoekers op dezelfde tijd het attractiepark binnen willen komen. Een tijdslot voorkomt dat soort rijen. Een bezoeker moet online eerst een dag reserveren en daarna een tijd om het park binnen te komen. Is het tijdslot van 9:15 tot 10:00 uur vol, dan zal de attractieliefhebber het moeten proberen tussen 10:00 en 10:45 uur, of desnoods tussen 12:15 en 13:00 uur, het laatste tijdslot. Een eindtijd is er niet.

Tijdsloten geven pretparken meer mogelijkheden om de bezoekersaantallen te reguleren en het personeel effectiever in te zetten. Door de online reserveringen weten pretparken namelijk van tevoren precies hoe druk het wordt. Bij de Beekse Bergen blijft het overigens wel mogelijk om aan de kassa een kaartje te kopen. Dat is dan wel iets duurder dan een online reservering.

Apen op anderhalve meter

De anderhalve meter is in bijna alle pretparken bijna verleden tijd. In de Apenheul niet. Nu geldt de afstandsmaatregel niet voor mensen, maar wel voor mensen en apen om de veiligheid van alle loslopende apen te garanderen. Vooral de doodshoofd- en berberaapjes zijn echter nieuwsgierig en houden zich niet aan de anderhalve meter. Daarom heeft het dierenpark een soort tunnel gemaakt door het apenverblijf, zodat de dieren toch van dichtbij zijn te bekijken.

Lees ook:

Duitse honden snuffelen aan concertbezoekers om te controleren of ze corona hebben