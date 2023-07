Een brandend vrachtschip verslepen, hoe doe je dat?

Wat is het plan?

“Dat het vrachtschip, dat nu op 17 kilometer ten noorden van Terschelling drijft naar het oosten wordt versleept. Naar een locatie op 16 kilometer boven Schiermonnikoog. Daar ligt het schip niet meer in de buurt van drukke scheepvaartroutes. En er is meer beschutting.”

Hoe kun je een vrachtschip verslepen?

“Bergingsbedrijven Multraship en Smit Salvage hebben aan boord van het brandende schip, op veilige afstand van de brand een sleepverbinding aangelegd. Dan wordt er een kabel gespannen tussen het uitgevallen schip en een zeesleper. De zeesleper kan voor het schip uitvaren en het meetrekken. Daarvoor heeft het voldoende vermogen.”

Hoelang duurt het om het schip naar de veiligere locatie te brengen?

“De reist duurt ongeveer 14 uur en gaat over een lengte van ongeveer 66 kilometer. Er wordt gevaren met een snelheid van zo'n 3 knopen. Dat is ongeveer 5,5 kilometer per uur. Het moet allemaal langzaam en gecontroleerd. Mede omdat een lagere snelheid geen invloed heeft op de brand.”

Waarom duurt het zo lang voor kan worden begonnen met het wegslepen?

“De voorbereidingen voor het slepen zijn in volle gang. De windrichting, getijde, stroming, de rookontwikkeling op het schip en het aanwezige scheepvaartverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Als alle seinen op groen staan, kan het schip versleept worden.”

Hoe zorgen jullie dat het brandende schip stabiel blijft tijdens het slepen?

“Er wordt continu gemonitord door zowel de omliggende schepen, als vanuit de lucht wat de situatie is. Mocht er iets veranderen dan wordt er gestopt met slepen.”

Lees ook:

Brandend schip heeft geen 25 maar bijna 500 elektrische auto’s aan boord

Het vrachtschip dat dinsdagnacht bij Ameland in brand vloog blijkt bijna 500 elektrische auto’s aan boord te hebben. Eerder was sprake van 25. Hulpdiensten hebben nog steeds hun handen vol aan de brand.