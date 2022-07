‘Een boom planten maakt vliegen nog niet duurzaam’: KLM voor de rechter gedaagd

Toen Daniel Marell ruim dertig jaar geleden met het idee kwam om bomen te planten om de uitstoot van CO 2 te compenseren, had hij niet kunnen voorzien dat deze methode vandaag de dag nog steeds op grote schaal ingezet zou worden. Toch vindt de grondlegger van de methode ‘CO 2 -neutraal’, het ronduit verschrikkelijk dat zijn methode tegenwoordig voornamelijk door grote bedrijven gebruikt wordt als excuus om op oude voet door te kunnen blijven gaan.

Ook in 1988 vonden mensen de problemen rond klimaatverandering al verwarrend. Het idee van herbebossing van Marell blijkt vrij eenvoudig te begrijpen en wint daarom snel aan populariteit. Dat komt helemaal in een stroomversnelling als ook bands als de Rolling Stones en Pink Floyd, zich gaan inzetten om CO 2 -neutraal te leven.

Toch heeft het succes van die beginperiode voor Marell inmiddels een bittere nasmaak. Veel grote bedrijven zoals Shell en KLM verkondigen trots dat zij hun CO 2 -voetafdruk beperken door bomen te planten. “Maar CO 2 -compensatie is niet de oplossing voor onze klimaatproblemen”, stelt Marell. Het aanplanten van bomen kan nooit de uitstoot van de hele sector compenseren.

Misleidende duurzaamheidsclaims

Precies om die reden daagt milieuorganisatie Fossielvrij NL luchtvaartmaatschappij KLM woensdag voor de rechter. Net als andere luchtvaartmaatschappijen biedt KLM klanten aan hun uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Het geld wordt geïnvesteerd in herbebossingsprojecten.

Hoewel het juist is dat bomen CO 2 opnemen, kan KLM volgens de klagers “niet met recht beweren dat dit soort bijdragen het klimaateffect van vliegen ongedaan kan maken”. Volgens de eisers is dit wereldwijd de eerste rechtszaak tegen ‘misleidende duurzaamheidsclaims’ van de luchtvaart.

Bedenkingen bij compensatieprojecten

Ook Peter Verburg heeft zo zijn bedenkingen bij de compensatieprojecten. Als hoogleraar environmental spatial analysis en hoofd van de vakgroep milieugeografie aan het Institute for Environmental Studies van de VU, onderzoekt hij landgebruik en de effecten daarvan.

Volgens Verburg gaat het al mis bij de berekening van de CO 2 -compensatie. Hij legt uit dat wanneer een boom groeit, deze koolstofdioxide opneemt, maar dat het proces wel twintig tot vijftig jaar in beslag kan nemen. “Bedrijven gaan onterecht uit van directe CO 2 -compensatie”, zegt verburg.

Daarbij rekenen veel bedrijven erop dat de bomen die zij planten lang blijven staan. Dat is volgens Verburg onjuist, want in de praktijk gaan veel bomen verloren door bijvoorbeeld bosbranden en klimaatverandering.

Het belangrijkste probleem is volgens Verburg dat land een schaars goed is. De grond die gebruikt wordt voor herbebossing, kan ook worden gebruikt als landbouwgrond of voor natuurbescherming. “Als iedereen op citytrip wil naar New York, dan hebben we meerdere planeten nodig, waar de bomen ook nog eens heel snel moeten kunnen groeien.”

Kans van slagen

Laura Burgers denkt daarom dat Fossielvrij in de rechtszaak tegen KLM een goede kans maakt om te winnen. Als jurist doet Burgers onderzoek naar klimaat rechtszaken en legt hij uit dat er wettelijke regels zijn die consumenten beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Volgens die regels mag een bedrijf geen misleidende claims maken over de producten die het verkoopt. “Er is een gerede kans dat de Reclame Code Commissie sommige claims van KLM misleidend zal vinden, zoals ‘Fly responsibly’, dat is een te vage claim. Vliegen is gewoon niet duurzaam”, aldus Burgers.

Eerder werd KLM al op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie. Termen als ‘CO 2 -neutraal’ en ‘CO2ZERO’ zijn absolute claims, oordeelde de commissie. Daar is veel bewijs voor nodig en dat kan KLM niet voldoende leveren. Sindsdien heeft KLM de campagnes aangepast. Zo staat er nu bijvoorbeeld op de website ‘de snelste manier om vlucht-gerelateerde CO 2 -uitstoot te verminderen, is door niet te vliegen’.

Ook volgens hoogleraar Verburg is minder vliegen uiteindelijk de enige echte oplossing. “Het is echt een illusie dat we alles kunnen compenseren. We rekenen ons rijk, zodat we met een goed gevoel in het vliegtuig kunnen stappen.”

