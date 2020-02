Een bombrief moet angst veroorzaken, geen verwondingen

Als de knal van een rotje, zo klonk de ontploffing. In de postkamer van een bedrijfspand van ABN Amro in Amsterdam ging woensdag een bombrief af. Na het openen van de envelop begon de post te sissen en barstte die met een lichte klap uiteen. Een half uur later volgde een explosie in een postsorteercentrum van een printerfabrikant in Kerkrade. Niemand raakte gewond.

De politie houdt er ‘sterk rekening’ mee dat de brieven door dezelfde persoon zijn gestuurd. En ook dat er een verband is met de reeks bombrieven die rond de jaarwisseling werden bezorgd in Amsterdam, Maastricht, Utrecht en Rotterdam.

Het motief van de afzender of afzenders komt overeen: afpersing. Net als de bedrijven die begin januari waarschuwings- of bombrieven ontvingen, is de postsorteercentra in Amsterdam en Kerkrade opgedragen geld af te dragen, in de online geldeenheid bitcoins. Volgens de politie dreigt de afzender met nieuwe brieven met explosieven. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie niet zeggen om welke bedragen het gaat.

Woensdag werd nog een derde verdachte brief gevonden in Maastricht. Een vestiging van ABN Amro werd daar ontruimd, voordat onderzoek van explosievenexperts uitwees dat er geen bom maar een computermuis in de envelop zat.

Hoe herken je een bombrief? Verdachte poststukken zijn er in allerlei soorten en maten, zegt Thijs van Meegen van REASeuro. Hij traint bedrijven in het omgaan met explosieven. Van Meegen hanteert de volgende checklist voor gevaarlijke brieven en pakketten. - De brief is overdreven gefrankeerd - De adressering is incompleet of geschreven met afwijkende tekens - Het poststuk komt op een onverwachts tijdstip binnen - De zending is stug of het gewicht ongelijkmatig verdeeld - Er zitten vetvlekken op de envelop, of de brief ruikt vreemd - De post is gerubriceerd, er staat bijvoorbeeld ‘Persoonlijk’ op?

Verdikking en twee postzegels

De medewerkers waren extra alert op de binnenkomende post, omdat het filiaal vorige maand een dreigbrief ontving waarop een sticker van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) was geplakt. Exact zo’n etiket zat ook op de bombrieven die begin dit jaar werden bezorgd bij onder meer twee hotels, twee tankstations en een makelaar.

Het logo van het incassobureau, dat volgens de politie niets te maken heeft met de afpersingszaak, ontbrak op de brief die woensdag explodeerde in Amsterdam. Ook anders dan voorheen was de manier van adresseren. Op het ontplofte poststuk waren de gegevens van de ontvanger uitgeprint op een papiertje dat in een geplastificeerd deel van de envelop was gestopt.

Tot nu toe werden ze onschadelijk gemaakt voordat ze konden exploderen. Om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, publiceerde de politie woensdag een foto van de gevaarlijke post. Gewaarschuwd wordt voor witte enveloppen met een verdikking en twee postzegels.

Chemische reactie

Maarten IJzermans van Hoffmann Bedrijfsrecherche, het grootste particuliere recherchebureau van Nederland, vermoedt dat er nog meer bombrieven opduiken. “De ervaring leert dat afpersers zo’n anderhalf tot twee jaar kunnen doorgaan met bedreigen, tenzij ze worden opgepakt natuurlijk.” Het profiel van de dader(s) vindt hij lastig vast te stellen. “Ook omdat bombrieven uniek zijn.” IJzermans noemt een eerdere zaak rond afperser Alex O., die in 2018 in hoger beroep een celstraf van tien jaar kreeg opgelegd omdat hij in 2015 onder meer een bombrief naar een filiaal van de Jumbo had verstuurd. “Los van die zaak komt deze vorm van bedreigen amper voor.”

“Deze maker of makers hebben in ieder geval kennis van zaken. Want het is complex om brieven te fabriceren die precies ontploffen op het moment dat iemand ze opent. Dat sissende geluid dat de getuigen in Amsterdam hoorden, duidt op een chemische reactie. Misschien is het explosief ontploft doordat er bij het openen van de envelop zuurstof vrijkwam, dat kruit ontstak. Gezien de beperkte schade denk ik dat de afzender met de bombrieven vooral druk wilde uitoefenen op de bedrijven. De post was vermoedelijk niet bedoeld om slachtoffers te maken.”

