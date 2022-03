Een blauw-gele jurk, een run door de modder – alles voor Oekraïne

De blik van de Brabantse modeontwerper Addy van den Crommenacker viel dit weekend op een stuk gele stof in zijn stoffenkast. Hij maakte er een blauw-gele jurk van en veilt die tijdens de landelijke actie voor Oekraïne. Van den Krommenacker zit de hele dag naast de telefoon in zijn atelier in Nuland.

De jurk van Addy van den Krommenacker Beeld rv

“Er belde een man uit Amsterdam die de jurk voor zijn Oekraïense vrouw wilde kopen, hij bood 10.000 euro. Hij vond dat de jurk zijn vrouw goed zou staan als ze ooit teruggaat naar haar thuisland”, vertelt Van den Krommenacker.

Kaasboerderij verkoopt overschot kaas

Tijdens de coronapandemie kwamen er veel minder toeristen naar Zeeland en zo ontstond bij kaasboerderij Schellach een overschot van 12.000 kilo oude kaas. Afgelopen week besloten ze dat ze met de kazen iets wilden doen voor Oekraïne. “Eerst wilden we de kazen naar Oekraïne brengen, maar wie zit daarop te wachten?”, zegt Els Mesu van de kaasboerderij.

Dus verkopen ze de komende weken zoveel mogelijk kaas, gewoon in Zeeland. Mesu: “We hebben meer dan 300 stukken verkocht, mensen kopen ook hele kaaswielen. Zo kunnen we op onze manier iets doen voor de slachtoffers van de oorlog.”

Scholieren ruilen sponsorgeld in voor vrije uren

Alle lolly’s zijn uitverkocht in Dronten, want middelbare school het Ichtus College heeft ze weten te slijten om geld in te zamelen voor Oekraïne. Naast een lolly-verkoop, organiseert de school ook een après-ski feest waar leerlingen voor €1,50 naartoe kunnen, en kan een klas een vrij lesuur kopen per vijfenzeventig euro aan opgehaald sponsorgeld.

Leerlingcoördinator Mireille Schandee vertelt: “De leerlingen zien de acties vooral als een manier om de vrijheid te vieren, zodat ze anderen kunnen helpen die die vrijheid zijn verloren. En die vrije lesuren zijn natuurlijk mooi meegenomen”.

Gezinnen zwoegen door de modder

Elk jaar zet Joy Both een inzamelingsactie op voor dierendag, maar dit is de eerste keer dat ze besloot haar Outdoorkpark SEC in Almere in te zetten om mensen te helpen. “Je moet er niet aan denken dat je in de situatie zit waarin mensen in Oekraïne zich nu bevinden. Ik moest gewoon iets doen.”

Meer dan veertig mensen zullen zich in de modder storten en alles op alles zetten om sponsorgeld voor Oekraïne op te halen tijdens een obstacle run. Naast de toegangsprijs van €6,50 gaan ook alle opbrengsten van de horeca naar Giro555. Vooral kinderen doen mee, maar ook ouders blijken niet bang om met beide benen door de aarde te zwoegen voor het goede doel.

